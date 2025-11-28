باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شیائومی از سری جدید دستگاه‌های هوشمند اندرویدی خود، از جمله Poco Pad X1، رونمایی کرده است که مشخصات عالی و کاربردی دارد.

این تبلت دارای بدنه آلومینیومی و پلاستیکی بادوام با شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش است. ابعاد آن ۲۵۱.۲ در ۱۷۳.۴ در ۶.۲ میلی‌متر و وزن آن ۵۰۰ گرم است. از قلم برای نوشتن و طراحی روی صفحه نمایش و یک صفحه کلید خارجی پشتیبانی می‌کند که امکان استفاده از آن را به عنوان لپ‌تاپ فراهم می‌کند.

صفحه نمایش ۱۱.۲ اینچی IPS LCD آن دارای وضوح ۳۲۰۰ در ۲۱۳۶ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۲۴۴ پیکسل در اینچ و روشنایی تا ۸۰۰ نیت است. همچنین از HDR10 و Dolby Vision پشتیبانی می‌کند و آن را به یکی از بهترین صفحه نمایش‌های تبلت موجود در حال حاضر تبدیل می‌کند.

این دستگاه اندروید ۱۵ را با HyperOS 2 اجرا می‌کند و از پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۷+ نسل ۳، پردازنده گرافیکی آدرنو ۷۳۲، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۱۳ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی ۴ K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه است، در حالی که دوربین جلو ۸ مگاپیکسل است.

این دستگاه همچنین دارای چهار بلندگو با پشتیبانی از Dolby Atmos، پورت USB Type-C ۳.۲، بلوتوث ۵.۴، NFC، مادون قرمز برای کنترل از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی، سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای و باتری ۸۸۵۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۴۵ واتی است.

منبع: gsmarena