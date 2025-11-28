یازدهمین دوره سالانه شعر جوان کشور با عنوان «آن صبح نزدیک» به میزبانی مسجد مقدس جمکران با معرفی برترین ها به کارخود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-میلاد عرفانپور شاعر و رئیس مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری با بیان این که یازدهمین دوره سالانه شعر جوان کشور با عنوان «آن صبح نزدیک» به میزبانی مسجد مقدس جمکران در قالب اردویی سهروزه و تحت حمایت حوزه هنری برگزار شد، گفت: این رویداد ادبی با محوریت شعر و مهدویت و با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوان شعر کشور طراحی شده بود.
وی با اشاره به حضور پرشور شاعران جوان در شهر مقدس قم و مسجد جمکران، افزود: در این دوره سهروزه، کارگاههای تخصصی نقد شعر، کلاسهای آموزشی با موضوعات ادبی و مهدوی، و دوره ویژهای با عنوان «مطلب» برای شاعران دارای اولین مجموعه شعر برگزار شد.
عرفانپورگفت: آیین پایانی این دوره با عنوان برنامه آن صبح نزدیک برگزار شد ودر این مراسم که با شعرخوانی جمعی از شاعران نام آشنا و جوان همراه بود، از آثار برتر حاضر در دوره قدردانی شد.