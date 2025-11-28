پنجاه و ششمین جشنواره بین المللی فیلم هند با اعطای یک جایزه به فیلم «رها» ساخته حسام فرهمند به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجاه و ششمین جشنواره بین المللی فیلم هند در گوآ به کار خود پایان داد و فیلم «رها» ساخته حسام فرهمند جایزه بهترین فیلم اول کارگردان را به طور مشترک با «فرانک» ساخته تونیس پیل از استونی دریافت کرد.

فیلم سینمایی رها با بازی غزل شاکری و شهاب حسینی به تهیه کنندگی سعید خانی ساخته شده است.

جایزه طاووس طلایی بهترین فیلم به همراه ۴۵ هزار دلار جایزه نقدی به «پوست جوانی» ساخته آشلی میفر محصول مشترک ویتنام، سنگاپور و ژاپن اعطا شد. 

به گزارش سینه ایران، در سایر بخش‌ها، جایزه بهترین کارگردانی به فیلم هندی «گوندال» ساخته سانتوش داواجهار؛ جایزه ویژه هیات داوران به «سایه پدرم» ساخته آکینولا دیویس جونیور محصول نیجریه و انگلستان؛ جایزه بهترین بازیگر زن به یارا سوفیا اوستن برای فیلم «دختران کم‌دردسر» از اسلوونی؛ جایزه بهترین بازیگر مرد به اوبه مایر ریوس در فیلم کلمبیایی «یک شاعر» و مدال گاندی یونسکو نیر به «خانه امن» ساخته ایریک اسونسن از نروژ تعلق گرفتند.

پنجاه و ششمین جشنواره بین المللی فیلم هند از ۲۹ آبان تا ۷ آذر (۲۰ تا ۲۸ نوامبر) در جزیره گوآ برگزار شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: جشنواره بین المللی ، جشنواره بین المللی فیلم ، فیلم هند
خبرهای مرتبط
آلفرد یعقوب‌زاده مهمان ویژه جشنواره جهانی فیلم فجر
خانه هنرمندان ایران، میزبان مجموعه عکس مستند «سینماحقیقت» می‌شود
برگزاری سلسله‌رویداد‌های «راویان کوچک جهان» در موزه ملی ارتباطات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«زمانی در ابدیت» به سانس فوق‌العاده رسید
روایتی از سیره عملی و مجاهدت فرمانده گمنام محور مقاومت + تیزر
«رها» با بازی شهاب حسینی برگزیده جشنواره گوا شد
آخرین اخبار
«رها» با بازی شهاب حسینی برگزیده جشنواره گوا شد
«زمانی در ابدیت» به سانس فوق‌العاده رسید
روایتی از سیره عملی و مجاهدت فرمانده گمنام محور مقاومت + تیزر
آشنایی با داوران بخش‌های مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر
داستان زندگی بنیان‌گذار یک کارخانه معروف در «کافه مستند» روایت می‌شود
سه‌دهه تلاش رسانه‌ای در پایتخت؛ شبکه تهران ۳۰ ساله شد
قدردانی از ظرفیت فرهنگی شیراز؛ استقبال غیرمنتظره از عکاسی و فیلم در حاشیه جشنواره جهانی فجر
فینال فصل دوم مسابقه بزرگ «۱۰۰» امشب پخش می‌شود
تمرکز شبکه‌های رادیویی بر بازنمایی ظرفیت استان‌ها
عابدینی: امیدوارم جشنواره جهانی فجر هر سال در یک استان برگزار شود
روایت مستند «کد ۰۲۴» به مناسبت روز نیروی دریایی
پاسخ جیلان به نامه فیلمسازان موسوم به مستقل: تحریم جشنواره مجازات مردم است
ایران شریک مطمئن میراثی، فرهنگی و گردشگری برای مالدیو است
تیزر سریال «شیش ماهه» منتشر شد + فیلم