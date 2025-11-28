پنجاه و ششمین جشنواره بین المللی فیلم هند با اعطای یک جایزه به فیلم «رها» ساخته حسام فرهمند به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجاه و ششمین جشنواره بین المللی فیلم هند در گوآ به کار خود پایان داد و فیلم «رها» ساخته حسام فرهمند جایزه بهترین فیلم اول کارگردان را به طور مشترک با «فرانک» ساخته تونیس پیل از استونی دریافت کرد.

فیلم سینمایی رها با بازی غزل شاکری و شهاب حسینی به تهیه کنندگی سعید خانی ساخته شده است.

جایزه طاووس طلایی بهترین فیلم به همراه ۴۵ هزار دلار جایزه نقدی به «پوست جوانی» ساخته آشلی میفر محصول مشترک ویتنام، سنگاپور و ژاپن اعطا شد.

به گزارش سینه ایران، در سایر بخش‌ها، جایزه بهترین کارگردانی به فیلم هندی «گوندال» ساخته سانتوش داواجهار؛ جایزه ویژه هیات داوران به «سایه پدرم» ساخته آکینولا دیویس جونیور محصول نیجریه و انگلستان؛ جایزه بهترین بازیگر زن به یارا سوفیا اوستن برای فیلم «دختران کم‌دردسر» از اسلوونی؛ جایزه بهترین بازیگر مرد به اوبه مایر ریوس در فیلم کلمبیایی «یک شاعر» و مدال گاندی یونسکو نیر به «خانه امن» ساخته ایریک اسونسن از نروژ تعلق گرفتند.

پنجاه و ششمین جشنواره بین المللی فیلم هند از ۲۹ آبان تا ۷ آذر (۲۰ تا ۲۸ نوامبر) در جزیره گوآ برگزار شد.

منبع: ایسنا