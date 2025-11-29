باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار امروز در شهر‌های تبریز و اراک پیگیری می‌شود و تیم فوتبال تراکتور به مصاف تیم فوتبال چادر ملو اردکان می‌رود و تیم آلومینیوم اراک هم پذیرای تیم فجرشهید سپاسی شیراز است.

تراکتور- چادر ملو اردکان/ شنبه ساعت ۱۶:۳۰

تیم فوتبال تراکتور در حالی که با برد برابر نسف قارشی ازبکستان در آستانه صعود به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا قرار گرفته، اما این تیم تبریزی در لیگ داخلی نتایج خوبی نگرفته است.

سرخپوشان تبریزی در ۵ بازی آخر خود در لیگ برتر فوتبال فقط یک برد کسب کردند و ۳ تساوی به دست آوردند و در یک بازی هم شکست خوردند. آنها قبل از تعطیلات فیفا دی برابر تیم خیبر خرم آباد شکست خوردند و با یک بازی کمتر نسبت به رقبای خود و کسب ۱۳ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار گرفتند.

شاگردان اسکوچیچ با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال کسب ۳ امتیاز بازی خانگی هستند تا به کورس مدعیان قهرمانی برگردند و وضعیت خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری از هواداران تیمش خواست اتفاقات فصل گذشته در یزد را فراموش نکنند و برای حریف در ورزشگاه جهنم بسازند. فصل گذشته تماشاگران چادرملو برای سر بیرانوند دلار تقلبی ریختند. آن مسابقه با تساوی ۲ بر ۲ تمام شد.

در آن طرف، تیم فوتبال چادر ملو اردکان قبل از فیفا دی شگفتی ساز شد و در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفت، اما با توجه به برتری پرسپولیس برابر تیم شمس آذر، این تیم اردکانی به طور موقت صدر جدول را به سرخپوشان داده است.

شاگردان سعید اخباری برای بازپس گیری صدر جدول از پرسپولیس باید در تبریز برنده شوند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران پرشور تبریزی دارند.

این بازی به علت بهتر شدن چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز قرار است در ورزشگاه سردار سلیمانی برگزار شود و در این بازی هم فقط مردان تماشاگر حضور خواهند داشت.

آلومینیوم اراک - فجرشهید سپاسی شیراز/ شنبه ساعت ۱۶:۳۰

تیم‌های فوتبال آلومینیوم و فجر شهید سپاسی در حالی امروز به مصاف یکدیگر می‌روند که فاصله نزدیکی در جدول رده بندی با یکدیگر دارند. تیم فجر سپاسی با ۱۴ امتیاز رتبه هشتم جدول را در اختیار دارد و از آن طرف، تیم آلومینیوم با ۱۳ امتیاز در رتبه دهم است.

همچنین هر ۲ تیم در ۳ هفته اخیر در نتیجه گیری، ناکام بودند و از جام حذفی هم کنار رفته‌اند بنابراین هر ۲ تیم به ۳ امتیاز بازی امروز نیاز مبرم دارند تا از بحران خارج شوند.

سیدمجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک در سوگ از دست دادن پدرش است و به همین خاطر در نشست خبری قبل از بازی غایب بود.

برنامه بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

یکشنبه - ۹ آذر ماه ۱۴۰۴

استقلال - فولاد خوزستان، ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه شهدای شهر قدس

مس رفسنجان - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان