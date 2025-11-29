پیشکسوت استقلال در رابطه با مسائل مختلف صحبت‌هایی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - علی لطیفی، پیشکسوت استقلال، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تحلیل وضعیت فنی این تیم اظهار کرد: تصور من این است که استقلال همچنان به دلیل نبود بازیکنان باتجربه در زمین، در مدیریت دقایق بازی دچار مشکل می‌شود. زمانی که یک تیم جلو می‌افتد، حضور چند عنصر با تجربه می‌تواند به حفظ ریتم بازی کمک کند و زمانی هم که عقب می‌افتد، از لحاظ روحی شرایط را برای بازیکنان جوان مدیریت می‌کنند؛ اما استقلال چه در لحظات برتری و چه هنگام عقب‌افتادن، با مشکلات روانی مواجه می‌شود و نمی‌تواند جریان بازی را کنترل کند.

او ادامه داد: پیش از اینکه استقلال گل دریافت کند، عملکرد تیم خوب بود و موقعیت‌هایی هم ایجاد شد که می‌توانست به گل تبدیل شود؛ اما در برخی دقایق، استقلال بی‌حوصله بازی می‌کند و از موقعیت‌ها استفاده نمی‌شود. یکی از علل این مسئله، نداشتن یک مهاجم کلاسیک و توانمند برای حفظ توپ است؛ یعنی یک شماره ۹ واقعی. این ضعف در زمین کاملاً به چشم می‌آید. از سوی دیگر، تیم حریف استقلال را به‌خوبی آنالیز کرده بود و یاسر آسانی در اکثر دقایق عملاً مهار شد و نتوانست تاثیرگذاری همیشگی خود را داشته باشد.

لطیفی افزود: حتی در فوتبال اروپا هم تیم‌های بزرگ از ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه استفاده می‌کنند. کنار هم قرار گرفتن تجربه و انرژی باعث می‌شود تیم در لحظات سخت دچار افت نشود؛ درست چیزی که در تیم‌هایی مثل پرسپولیس، سپاهان و تراکتور می‌بینیم.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره انتقاد‌ها نسبت به عملکرد «آدان» گفت: اگر بازیکنی در ۲۰ یا ۲۱ سالگی مصدومیتی داشته باشد که یک فصل او را از میادین دور کند، طبیعی است که بازگشت به فرم ایده‌آل حداقل دو سال زمان می‌برد. زمانی که آدان به استقلال آمد، به آقای نظری جویباری هم گفتم که این بازیکن از نظر بدنی و رفلکس دچار افت است. او تجربه دارد، اما در لحظات حساس، همان سانتی‌متر آخر را کم می‌آورد و در گل‌هایی هم که دریافت می‌کند این مسئله دیده می‌شود. از نظر من، او هنوز گلری نیست که بتوان روی آمادگی کاملش حساب کرد.

پیشکسوت استقلال درباره نیمکت‌نشینی برخی بازیکنان مطرح مانند ابوالفضل جلالی و همچنین صحبت‌های رامین رضائیان بعد از بازی، توضیح داد: چنین اتفاقاتی می‌تواند برای استقلال در ادامه فصل دردسرساز شود. دو هفته قبل هم گفته بودم که کنار گذاشتن بازیکنان بزرگ ریسک زیادی دارد. استقلال چند بازیکن مطرح داخلی و خارجی در اختیار دارد و این بازیکنان اگر یکی دو بازی نتیجه نگیرند یا نیمکت‌نشین شوند، همان‌طور که بعد از دیدار با الوصل دیدیم، اعتراض‌ها دوباره از سر گرفته می‌شود و این موضوع می‌تواند برای تیم تبدیل به یک «بمب» شود.

او اضافه کرد: مدیریت چنین بازیکنانی کار ساده‌ای نیست. اگر هرکدام از آنها ناراضی باشند، از نظر فردی ایرادی ندارد، اما همین نارضایتی‌ها می‌تواند برای استقلال و ساپینتو به پاشنه‌آشیل تبدیل شود. من حتی زمانی که استقلال پیروز می‌شد نیز به این موضوع اشاره کرده بودم و همچنان بر همان باور هستم.

