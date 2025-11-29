نخستین رویداد تخصصی پوشاک و البسه سنتی هرمزگان با عنوان «دیریا بر تن» با هدف معرفی برندهای بومی، ارتقای کیفیت طراحی و توسعه بازار صنایع‌دستی، روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه در هتل هما بندرعباس برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ، ساناز رمجی معاون صنایع‌دستی روز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ در خصوص این رویداد گفت: رویداد دیریا بر تن رویدادی تخصصی در حوزه پوشاک و رودوزی‌های سنتی است که علاوه بر لباس، مجموعه‌ای از ملزومات مرتبط مانند زیورآلات، کیف، کفش و سایر عناصر وابسته را دربرمی‌گیرد.

او با اشاره به انتخاب نام این رویداد افزود: نام دیریا بر تن برگرفته از واژه بومی “دیریا” (دریا) و الهام‌گرفته از موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان است. از آنجا که سبک زندگی مردم استان در پیوند مستقیم با اقلیم ساحلی و دریایی خلیج فارس و دریای عمان است، این ترکیب انتخابی آگاهانه برای بازتاب هویت بومی مردم هرمزگان محسوب می‌شود.
رمجی درباره بخش‌های مختلف این رویداد اظهار کرد: در بخش نخست، آثار و محصولات برندهای معتبر و هنرمندان شاخص استان که از کیفیت تولید، استاندارد و بسته‌بندی مناسب برخوردارند، به نمایش گذاشته می‌شود تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تولیدی، فضای رقابتی و انگیزشی میان فعالان این حوزه شکل گیرد.
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان عنوان کرد: بخش دوم این رویداد شامل کارگاه‌های تخصصی با حضور اساتید و طراحان برجسته کشوری است که با هدف ارتقای مهارت، انتقال تجربه و آشنایی با روندهای نوین طراحی و بازاریابی برگزار می‌شود.
او افزود: در بخش دیگری نیز آثار دارای گواهی مهر اصالت به نمایش درخواهد آمد تا علاقه‌مندان با شاخص‌های فنی، کیفی و فرهنگی این آثار آشنا شوند.

رمجی بیان کرد: یکی از بخش‌های مهم این رویداد، پنل مشاوره صادرات و بازاریابی است که با حضور کارشناسان مجرب حوزه صادرات برگزار می‌شود و فرصت تبادل تجربه برای فعالان و تولیدکنندگان جهت ورود به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به همکاری بین‌بخشی در برگزاری این رویداد گفت: رویداد دیریا بر تن با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار می‌شود تا ابعاد فرهنگی، هنری، صنعتی و اقتصادی حوزه پوشاک سنتی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: برگزاری مسابقه طراحی البسه سنتی توسط انجمن مد و لباس استان از بخش‌های جذاب این رویداد است که با هدف نمایش خلاقیت و نوآوری طراحان جوان برگزار می‌شود و زمینه شناسایی استعدادهای تازه و ارتقای کیفیت طراحی در حوزه البسه سنتی را فراهم می‌کند.
رمجی تاکید کرد: این رویداد برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان برای شرکت در کارگاه‌های تخصصی باید از پیش ثبت‌نام کنند. همچنین برنامه‌ریزی شده تا این رویداد به‌صورت سالانه برگزار و به یکی از رویدادهای شاخص صنایع‌دستی استان و کشور تبدیل شود.
علاقه‌مندان، طراحان، تولیدکنندگان و صاحبان برندهای فعال در حوزه پوشاک و البسه سنتی می‌توانند برای حضور در این رویداد و عرضه محصولات خود به‌عنوان غرفه‌دار، از طریق سامانه www.sd360.ir ثبت‌نام کنند. همچنین امکان ثبت‌نام برای شرکت در کارگاه‌ها، پنل‌های تخصصی و برنامه‌های جانبی نیز در این سایت فراهم است.

منبع :روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان

برچسب ها: صنایع دستی ، هرمزگان ، لباس سنتی
