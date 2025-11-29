باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مرکز ارتباطات اورژانس استان در بازه زمانی یکم تا ۷ آذر، شاهد ثبت ۶ هزار و ۳۰ مأموریت بوده است که از این تعداد هزار و ۳۴۳ مورد حوادث ترافیکی و ۸۸۳ مورد حوادث غیرترافیکی مانند مشکلات قلبی و مغزی، مسمومیت و سایر آسیب‌دیدگی‌ها بود که این آمار گویای گستردگی فعالیت، تلاش بی‌وقفه و تعهد شبانه روزی پرسنل اورژانس در ارائه خدمات پیش بیمارستانی به مردم استان است.

او در ادامه افزود: در این تعداد مأموریت ۲ هزار و ۷۹۷ نفر از مصدومان و بیماران پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و به منظور دریافت خدمات تخصصی تر، به مراکز درمانی و بیمارستان‌های سطح استان انتقال داده شده‌اند و همچنین ۲ هزار و ۳۴۵ نفر نیز در محل وقوع حادثه از خدمات اورژانس بهره‌مند شده و اقدامات اولیه درمانی برای آن‌ها انجام شده است و در میان حوادث ترافیکی ۲۰ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

رئیس مرکز اورژانس استان فارس به حجم بالای تماس‌های تلفنی برقرار شده با مرکز ارتباطات اورژانس استان اشاره کرد و گفت: در طول این یک هفته ۲۰ هزار و ۳۵۴ تماس تلفنی با مراکز دیسپچ اورژانس استان برقرار شده است که این حجم عظیم از تماس ها، بیانگر اعتماد و اطمینان بالای مردم به خدمات اورژانس و همچنین نشان دهنده نیاز روزافزون آن‌ها به دریافت خدمات فوریت پزشکی است.

عابد تصریح کرد: در میان این تماس‌ها تعداد ۷۹۸ تماس مزاحمت تلفنی نیز به ثبت رسیده است؛ این تماس‌های غیرضروری و مزاحمت آمیز، ضمن ایجاد اخلال و کندی در روند خدمت رسانی به بیماران و مصدومان واقعی که نیازمند کمک فوری هستند، باعث هدر رفتن منابع مالی و انرژی کارکنان اورژانس می‌شود.

او با تقدیر از فداکاری و مهارت کم نظیر کارشناسان فوریت‌های پزشکی از ۵ موفقیت برجسته نیز در هفته گذشته خبر داد و گفت: در عملیات‌های سریع و دقیق، تیم اورژانس با واکنش به موقع و اجرای احیای قلبی (CPR) استاندارد، جان ۵ بیمار را از چنگال مرگ نجات دادند؛ این موفقیت‌ها نمونه درخشان هماهنگی تیم، تسلط بر پروتکل‌های درمان و پشتکار بی وقفه در شرایط حساس بوده است.

رئیس مرکز اورژانس استان فارس در ادامه به نقش مهم اورژانس هوایی فارس اشاره کرده و افزود: اورژانس هوایی استان نیز در این مدت با انجام ۵ سورتی پرواز امدادی، به یاری ۵ بیمار و مصدوم که نیازمند انتقال سریع و فوری به مراکز درمانی مجهز بودند شتافته و با حمایت درمانی پیشرفته، به بیمارستان‌های تخصصی منتقل شده‌اند.

منبع: اورژانس فارس