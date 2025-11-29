رئیس مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: در هفته نخست آذرماه، اورژانس استان بیش از ۶ هزار مأموریت انجام داده که از این میان، ۲۰ نفر در حوادث ترافیکی بر اثر شدت جراحات در دم جان باخته‌اندو

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مرکز ارتباطات اورژانس استان در بازه زمانی یکم تا ۷ آذر، شاهد ثبت ۶ هزار و ۳۰ مأموریت بوده است که از این تعداد هزار و ۳۴۳ مورد حوادث ترافیکی و ۸۸۳ مورد حوادث غیرترافیکی مانند مشکلات قلبی و مغزی، مسمومیت و سایر آسیب‌دیدگی‌ها بود که این آمار گویای گستردگی فعالیت، تلاش بی‌وقفه و تعهد شبانه روزی پرسنل اورژانس در ارائه خدمات پیش بیمارستانی به مردم استان است.

او در ادامه افزود: در این تعداد مأموریت ۲ هزار و ۷۹۷ نفر از مصدومان و بیماران پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و به منظور دریافت خدمات تخصصی تر، به مراکز درمانی و بیمارستان‌های سطح استان انتقال داده شده‌اند و همچنین ۲ هزار و ۳۴۵ نفر نیز در محل وقوع حادثه از خدمات اورژانس بهره‌مند شده و اقدامات اولیه درمانی برای آن‌ها انجام شده است و در میان حوادث ترافیکی ۲۰ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند. 

رئیس مرکز اورژانس استان فارس به حجم بالای تماس‌های تلفنی برقرار شده با مرکز ارتباطات اورژانس استان اشاره کرد و گفت: در طول این یک هفته ۲۰ هزار و ۳۵۴ تماس تلفنی با مراکز دیسپچ اورژانس استان برقرار شده است که این حجم عظیم از تماس ها، بیانگر اعتماد و اطمینان بالای مردم به خدمات اورژانس و همچنین نشان دهنده نیاز روزافزون آن‌ها به دریافت خدمات فوریت پزشکی است.

عابد تصریح کرد: در میان این تماس‌ها تعداد ۷۹۸ تماس مزاحمت تلفنی نیز به ثبت رسیده است؛ این تماس‌های غیرضروری و مزاحمت آمیز، ضمن ایجاد اخلال و کندی در روند خدمت رسانی به بیماران و مصدومان واقعی که نیازمند کمک فوری هستند، باعث هدر رفتن منابع مالی و انرژی کارکنان اورژانس می‌شود.

او با تقدیر از فداکاری و مهارت کم نظیر کارشناسان فوریت‌های پزشکی از ۵ موفقیت برجسته نیز در هفته گذشته خبر داد و گفت: در عملیات‌های سریع و دقیق، تیم اورژانس با واکنش به موقع و اجرای احیای قلبی (CPR) استاندارد، جان ۵ بیمار را از چنگال مرگ نجات دادند؛ این موفقیت‌ها نمونه درخشان هماهنگی تیم، تسلط بر پروتکل‌های درمان و پشتکار بی وقفه در شرایط حساس بوده است.

رئیس مرکز اورژانس استان فارس در ادامه به نقش مهم اورژانس هوایی فارس اشاره کرده و افزود: اورژانس هوایی استان نیز در این مدت با انجام ۵ سورتی پرواز امدادی، به یاری ۵ بیمار و مصدوم که نیازمند انتقال سریع و فوری به مراکز درمانی مجهز بودند شتافته و با حمایت درمانی پیشرفته، به بیمارستان‌های تخصصی منتقل شده‌اند.

منبع: اورژانس فارس

برچسب ها: استان فارس ، اورژانس فارس ، پرحادثه ، تصادف جاده‌ای
سپیدان در آغوش رنگ‌های پاییزی؛ مقصدی محبوب برای گردشگران + تصاویر
آسیب بیش از ۱۲۰۰ واحد مسکونی در زلزله سپیدان
آغاز آبگیری طرح ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شیراز
روزانه ۴۰۰ هزار سفر در سایه فرسودگی ۵۰ درصدی ناوگان شیراز
زنگ خطری که در گوش مدارس فارس به صدا درآمد
