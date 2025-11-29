سرخ‌پوشان پایتخت بعد از دیدار روز گذشته برابر شمس آذر، امروز استراحت می‌کنند و از فردا (یکشنبه) تمرینات خود را برای بازی دربی پیگیری خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرمزپوشان پایتخت روز گذشته موفق شدند مقابل شمس آذر با دو گل به پیروزی رسیده و در یک بازی حساس خارج از خانه، سه امتیاز حساس را کسب کنند.

پس از این بازی، اوسمار ویرا سرمربی سرخ‌پوشان به شاگردانش استراحت داد و بر همین اساس، تمرین امروز پرسپولیس تعطیل اعلام شد.

طبق برنامه، سرخپوشان از ساعت ۱۱ صبح فردا یکشنبه دور جدید تمرینات خود را برای رویارویی با استقلال آغاز خواهند کرد. تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه هفته جاری (۱۴ آذر) در اراک میزبان تیم استقلال تهران خواهد بود.

منبع: باشگاه پرسپولیس

