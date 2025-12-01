باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه برداشت پنبه در استان گلستان به اتمام رسیده است، گفت: اکنون کشاورزان در حال آماده سازی اراضی برای کشت پاییزه هستند و برخی کشاورزان هم محصولاتی نظیر گندم و کلزا را کشت کردند.

وی با بیان اینکه برداشت پنبه در استان فارس اخیرا آغاز شده است، افزود: استان خراسان ۴۰ تا ۵۰ درصد، مغان ۶۰ درصد پنبه برداشت شده است.

کاویانی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی و قطعی برق در فصل تابستان انتظار می رود که بیش از ۲۰ درصد کاهش عملکرد نسبت به سال قبل نداشته باشیم.

مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه صنعت نساجی با مشکل تامین مواد اولیه روبروست، افزود: با توجه به کاهش تولید پنبه نسبت به سال قبل و مشکلات تخصیص ارز، صنعت نساجی با مشکل کمبود مواد اولیه روبروست که همین امر موجب شده هرکیلو پنبه داخل با نرخ ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزارتومان داد و ستد شود، از این رو امیدواریم تسریع در روند تخصیص ارز صنعت نساجی ایجاد شود.

به گفته وی، علی رغم اینکه وش کشاورزان تا کیلویی ۸۰ هزارتومان خریداری شده است، اما در مقایسه با زراعت برنج برای کشاورزانی که امکان کشت داشتند، قابل مقایسه نیست. از این رو با توجه به پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور انتظار می رود وزارت جهاد تمهیداتی اتخاذ کند تا به میزان نیاز صنعت نساجی که ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزارتن در سال است، پنبه تولید شود.

کاویانی با بیان اینکه کمباین های برداشت پنبه قیمت بالایی دارند، افزود: با توجه به آنکه ماشین آلات برداشت پنبه تک منظوره هستند، کشاورزان توان خرید ماشین آلات برداشت پنبه ندارند و برداشت با دست هم منجر به طولانی شدن فرآیند برداشت و کاهش عملکرد می شود که در این خصوص وزارت جهاد باید برنامه منسجمی داشته باشد و از طرفی زراعت پنبه باید برای کشاورز مقرون به صرفه باشد.

مدیرعامل صندوق پنبه درباره آخرین وضعیت تولید پنبه گفت: امسال پیش بینی می شود که ۵۵ تا ۶۰ هزارتن پنبه در داخل تولید شود که براین اساس ۳۰ تا ۳۵ درصد نیاز صنعت نساجی در داخل و مابقی از طریق واردات باید تامین شود.

وی با بیان اینکه تا پایان شهریورماه ۴۵ هزارتن پنبه وارد شده است، تصریح کرد: با توجه به نیاز صنعت نساجی تا‌پایان سال همانند سنوات قبل ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتن پنبه باید وارد شود.