سیل و رانش زمین در اندونزی بیش از ۳۰۰ کشته بر جای گذاشته و با صد‌ها مفقودی و تخریب گسترده زیرساخت‌ها، بحران شدیدی را رقم زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سوهاریانتو، رئیس آژانس کاهش بلایای طبیعی اندونزی اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان سیل و رانش زمین در این کشور به ۳۰۳ نفر افزایش یافته است.

بخش‌های بزرگی از اندونزی، مالزی و تایلند از هفته گذشته تحت تأثیر باران‌های سیل‌آسا قرار گرفته است.

سوهاریانتو به خبرنگاران گفت که حداقل ۲۷۹ نفر هنوز مفقود هستند و حدود ۸۰ هزار نفر از منازل خود تخلیه شده‌اند. در همین حال، صد‌ها نفر همچنان در سراسر جزیره سوماترا، غربی‌ترین منطقه اندونزی، سرگردان هستند. 

گفته شده بخش شمالی جزیره سوماترا بیشترین آسیب را دیده و زیرساخت‌های ارتباطی آن توسط رانش زمین تخریب شده است.

سوماترا جزیره‌ای بزرگ و پرجمعیت بوده و در بعضی نواحی آن، زمین‌لرزه، رانش زمین و سیلاب متداول است.

منبع: رویترز

