آموزش نکات ایمنی در مواجهه با زلزله بسیار مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - زمین لرزه جزو حوادث غیرقابل پیش بینی است که آگاهی درباره اقدامات لازم در هنگام وقوع آن می تواند به نجات جان افراد کمک کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: زمین لرزه ، حادثه خطرناک ، حوادث ناگهانی
خبرهای مرتبط
ساخت ٢ شهرک خارج از تهران برای گروه‌های محروم توسط بسیج
پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه به‌زودی آغاز می‌شود
حمله اسرائیل به ۴۵ نقطه شهری فاقد وابستگی نظامی در جنگ ۱۲روزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۷ نفر از عوامل برنامه غیر اخلاقی که در فضای مجازی پخش می‌شود، بازداشت شدند
مدارس و دانشگاه‌های تهران یکشنبه و دوشنبه مجازی شد
دو بخشش پای چوبه دار به حرمت بانوی دو عالم
تمدید طرح زوج و فرد از در منازل و محدودیت تردد کامیون‌ها در تهران
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی نهایی شد
پایان فعالیت شبکه هرمی «کیونت» در پایتخت / ۱۹ نفر زمین‌گیر شدند
بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران دارای معلولیت هستند
افزایش کلاهبرداری با تماس‌های جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی
انسداد جاده چالوس از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه
ایستگاه مریم مقدس (س) افتتاح شد
آخرین اخبار
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۵۴ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران
نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری دستگاه قضایی استان تهران در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر
برگزاری دیدار‌های فوتبال در تهران ممنوع شد
قطع درخت در منطقه ۱۴ تهران/ شهرداری منطقه پاسخگو نیست
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی نهایی شد
رونمایی از ۲ رام متروی داخلی تا هفته آینده
تمدید طرح زوج و فرد از در منازل و محدودیت تردد کامیون‌ها در تهران
مدارس و دانشگاه‌های تهران یکشنبه و دوشنبه مجازی شد
۷ وظیفه اصلی در سند تحول برای پژوهشگاه قوه قضاییه در نظر گرفته شده است
المان‌های «دیار امام هادی (ع)» در منطقه ۱۰ جانمایی شدند
پایان کابوس قولنامه‌ها؛ چگونه «قانون الزام به ثبت رسمی» نظام قضایی و اقتصاد را متحول می‌کند؟
رئیس‌جمهور به استانداری تهران رفت
برای اولین‌بار در ایران؛ کتاب کمک‌های اولیه به خط بریل منتشر شد
آلودگی هوا؛ مراقب نفس‌هایتان باشید + فیلم
افزایش کلاهبرداری با تماس‌های جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی
انسداد جاده چالوس از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه
ایستگاه مریم مقدس (س) افتتاح شد
بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران دارای معلولیت هستند
ارائه خدمات امداد و نجات به ۵۸۳ نفر در هفته نخست آذر
دو بخشش پای چوبه دار به حرمت بانوی دو عالم
سازمان تعزیرات بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است
جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل می‌شود
کشف شبکه قاچاق بین‌المللی مواد مخدر با همکاری قضایی ایران و ترکیه
مرکز آزمون تصادف چند روز آینده افتتاح می‌شود
خودروهایی که مجوز طرح ترافیک دارند جریمه می شوند؟
آمادگی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای فصل سرما
لزوم نظارت سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت کار بر عملکرد شرکت‌های ثبت شده توسط اتباع بیگانه
ابطال مصوبه مربوط به ممنوعیت تحصیل همزمان در چند رشته برای دانشجویان پزشکی