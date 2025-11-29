پزشکیان گفت: در مسئله ترویج زیست عفیفانه نباید اقداماتی انجام شود که به سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در کشور آسیب بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بررسی «راهبرد‌ها و راهکار‌های آسیب‌زدایی از عرصه‌های اجتماعی؛ برنامه اقدام زیست اجتماعی سالم و عفیفانه» عصر امروز شنبه ۸ آذر، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد.

پزشکیان در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای راهکار‌های تخصصی، بین‌بخشی و قابل اجرا در موضوع زیست اجتماعی سالم و عفیفانه، اظهار داشت: در گام نخست باید از بروز هنجارشکنی در جامعه پیشگیری کنیم و این اقدام باید با حکمت و درایت پیش برود. کارشناسان و متولیان امر نیز لازم است با رویکرد‌های سیاسی، دینی و اجتماعی، اقدامات مؤثری را به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای دنبال کنند. در این حوزه لازم است از ظرفیت محلات و مساجد و علمای دینی نیز بهره‌مند شویم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در مسئله ترویج زیست عفیفانه نباید اقداماتی انجام شود که به سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در کشور آسیب بزند، تصریح کرد: فعالیت‌ها باید بر پایه نگاه تخصصی صورت گیرد. بیان تبیینی و اقناعی، ابزار‌های مؤثری برای عرضه مفاهیم اثرگذار هستند. از سوی دیگر، اقدامات نباید به‌گونه‌ای باشد که در سطح جامعه ایجاد عناد و لجاجت کند.

پزشکیان بدن‌نمایی و برهنگی را مغایر شان زنان دانست و خاطرنشان کرد: زنان جامعه ما شأنیت و شرافت والایی دارند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید الگو‌های مناسب در زمینه حجاب و عفاف به جامعه معرفی شوند، افزود: ورزشکاران، مدال‌آوران و چهره‌های فرهنگی، سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و می‌توان از جایگاه آنان برای معرفی الگو‌های مناسب به جامعه و نسل جوان بهره گرفت. حجاب برتر باید به‌عنوان نمادی از خلاقیت، توانمندی، علم و صداقت افراد مطرح و الگوسازی شود.

در بخش دیگر این نشست اعضای حاضر در جلسه به ارائه راهکار‌ها و نقطه نظرات خود در زمینه آسیب‌زدایی از عرصه‌های اجتماعی پرداختند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سرمایه اجتماعی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خدا وکیلی روی همین حرف اگر وایستی ۹۰ میلیون نفر دربست نوکرت هستندوتکرار کن درهیچ اداره دولتی وفرهنگی نبایدسر
برهنه باشندلا اقل به وزیران وکابینه ات در جلسات بکو تا سو استفاده کننده های نفوذی نتوانند‌سواستفاده‌کنند قسم میخورن اگر روی همین حرفت مانوربدی ممکنه ۱۵۳۲ تا اصلاح طلب وبوقهایشان
را ازدست بدی ولی ۹۰ میلیون طرفدارپیدا میکنیدآنوقت میفهمی‌ملت کی هستند وانسجام‌چیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خانوما اگه بخوان با حجاب لباس می پوشند اگر نخواهند بی حجاب میشن این فقط تصمیم یک خانوم هست نه کس دیگر نباید هیچ کس پوشش خود را تحمیل کند به قول شاعر که میگه عیسی به دین خود موسی به دین خود
مردان باید حجاب چشم داشته باشند شما مسلمان هستین یادتون که نرفته به اروپا نگاه کنید خانومی لخت میره بیرون حتی یه مرد نگاه نمی کنه حتی کوروش کبیر هم نگفته زن حجاب داشته باشند اون هم به زور گفته مرد باید حجاب چشم داشته باشند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
چرا نمیگین کمر مردم زیر بار گرانی خرد شده
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
چرا جمعی از اعضای هیات دولت؟ چرا همه اعضاء نه؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
تو این وضعیت هم فقط به فکر حجاب هستید
۳
۵
پاسخ دادن
