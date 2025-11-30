میلان موفق به کسب ۳ امتیاز شد و یوونتوس برابر کالیاری به برتری دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته سیزدهم سری آ ایتالیا، دیروز با برگزاری چهار دیدار ادامه یافت. در حساس‌ترین مسابقه تیم‌های میلان و لاتسیو در سن سیرو به مصاف هم رفتند که میلان موفق شد با یک گل پیروز بشه و یک برد اقتصادی دیگر به سبک آلگری کسب کند. لاتسیو اگرچه بازی رو بهتر آغاز کرده و چندین موقعیت خطرناک روی دروازه میلان ایجاد کرد، اما با آغاز نیمه دوم، جریان بازی تغییر کرد و میلان توانست با ضربه لیائو به گل برسد. در ادامه دروازه بانان هر دو تیم درخشیدند تا بازی گل دیگری نداشته باشد. در ثانیه‌های پایانی این مسابقه بازی به جنجال کشیده شد. در یک صحنه توپ در محوطه جریمه به دست پاولوییچ برخورد کرد. بازیکنان لاتسیو اعتقاد داشتند باید یک پنالتی برای آنها شکل بگیرد. آلگری به دلیل اعتراض شدید از کنار زمین اخراج شد و داور بعد از بازبینی اعلام کرد این صحنه پنالتی نیست. در نهایت، بازی با نتیجه یک بر صفر به سود میلان به پایان رسید تا روسونری موقتا بالاتر از رم در صدر جدول قرار بگیرد.

در دیگر دیدار مهم، یوونتوس در تورین ۲-۱ کالیاری را شکست داد. اگرچه یووه در دقیقه ۲۶ گل اول بازی رو دریافت کرد، اما بلافاصله پس از شروع مجدد بازی کنان یلدیز گل تساوی را زد تا شادی تیم مهمان به یک دقیقه هم نکشد. ییلدیز ستاره ترک یووه در ثانیه‌های پایانی نیمه اول گل دوم را هم زد تا شاگردان اسپالتی در همان نیمه نخست کامبک بزنند. نیمه دوم هم گلی نداشت تا یووه پس از دو تساوی پیاپی در سری آ، پیروز شود و در رتبه هفتم باقی بماند.

در سایر دیدارها، جنوا ۲-۱ هلاس ورونا رو شکست داد تا دنیله دروسی به اولین بردش با این تیم دست پیدا کند و از انتهای جدول فاصله بگیرد. پارما هم در خانه با دو گل از اودینزه شکست خورد.

در ادامه دیدار‌های این هفته، امروز چهار دیدار دیگه برگزار میشه که در مهمترین مسابقات، اینتر از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه مهمان پیزا است و از ساعت ۲۳ و ۱۵ دقیقه هم در مهمترین بازی هفته، رم و ناپولی نبرد سختی بر سر صدرنشینی خواهند داشت.