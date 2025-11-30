رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور گفت: امروز طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منزل در تهران اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز یکشنبه نهم آذر ماه، پلیس با خودرو‌هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی  پلاکشان زوج است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی) 

سرهنگ شریفی درخصوص وضعیت ترافیک نهمین روز آذرماه با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و بزرگراه جلال آل احمد از خیابان آرش مهر تا خیابان کارگر بار ترافیک نسبتا پر حجم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه سعیدی از میدان بوتان تا خیابان دامپزشکی بار ترافیک نسبتا پرحجم است.

شریفی در ادامه گفت: و، اما بقیه معابر و بزرگراه‌های تهران ترافیک عادی و روان را تجربه می‌کند.

شریفی اعلام کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت،   مواد غذایی فاسد شدنی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ شریفی در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودرو‌های تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

