باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز یکشنبه نهم آذر ماه، پلیس با خودروهایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان زوج است؛ برخورد و اعمال قانون میکند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی)
سرهنگ شریفی درخصوص وضعیت ترافیک نهمین روز آذرماه با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و بزرگراه جلال آل احمد از خیابان آرش مهر تا خیابان کارگر بار ترافیک نسبتا پر حجم را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه سعیدی از میدان بوتان تا خیابان دامپزشکی بار ترافیک نسبتا پرحجم است.
شریفی در ادامه گفت: و، اما بقیه معابر و بزرگراههای تهران ترافیک عادی و روان را تجربه میکند.
شریفی اعلام کرد: تردد کامیونها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، مواد غذایی فاسد شدنی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.
سرهنگ شریفی در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودروهای تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلایندههای هوا و ترافیک استفاده نمایید.