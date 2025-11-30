باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اعزام‌های پیش‌ِرو گفت: اعزام‌های عمره در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده از ۲۷ آذرماه تا دهه سوم بهمن ماه انجام خواهد شد و دارندگان فیش‌های عمره با اولویت‌های اعلام شده «به تناسب هر استان» می‌توانند با مراجعه به سامانه «حج من» به نشانی my.haj.ir نسبت به ثبت‌نام در کاروان‌های موردنظر خود اقدام کنند.

رضایی افزود: در صورت ایجاد ظرفیت جدید در استان‌ها، با تصمیم مدیران حج و زیارت استان‌ها، دامنه اولویت‌ها افزایش یافته و ثبت‌نام از سایر متقاضیان نیز انجام می‌شود.

وی درباره تغییرات این دوره و تلاش برای افزایش رضایتمندی زائران توضیح داد: در این دوره کاروان‌ها در قالب اقامت‌های دو تخته و سه تخته عرضه شده تا امکان انتخاب مناسب‌تر برای زائران فراهم شود و متناسب با شرایط خود هزینه سفر را پرداخت نمایند.

براساس برنامه‌ریزی اولیه، در اعزام‌های عمره ماه‌های رجب و شعبان، حدود ۶۰ هزار نفر با ۲۷۰ پرواز راهی سرزمین وحی خواهند شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت