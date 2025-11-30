باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۴ مستند ایرانی در بخش جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

این مستندها عبارتند از:

«آب‌‍راه کوچکی در میان هور» کارگردان: مرتضی پایه‌شناس/ تهیه‌کننده: یاسر فریادرس

«فرشته‌ها نمی‌میرند» کارگردان: محمدرضا ابوالحسنی/ تهیه‌کننده: مرتضی شعبانی

«آشیان» کارگردان و تهیه‌کننده: سیدجمال عودسیمین

«محاکمه آزادی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمد عبدی

«اینجا و جایی دیگر» کارگردان: طاهر آجورلو/ تهیه‌کننده: گلناز ملک

«پوتین‌های زنانه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدمصطفی سیدالحسینی

«خیال آمدن تو» کارگردان: سیامک میثاقی/ تهیه‌کننده: امیرحسین اکاتی

«ماجرای نیمه شب» کارگردان و تهیه‌کننده: مهدی مطهر

«عبای سوخته» کارگردان: مهدی فارسی/ تهیه‌کننده: اباذر صالحیان

«آن شنبه سیاه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آرش دهقانی

«من تروریست نیستم» کارگردان و تهیه‌کننده: محسن اسلام‌زاده

«موتورسواران» کارگردان و تهیه‌کننده: مسعود دهنوی

«عمق میدان» کارگردان: علی شهاب الدین و محمد علی یزدانپرست/ تهیه‌کننده: علی شهاب‌الدین و حنانه شهاب‌الدین

«همه چیز برای همیشه» کارگردان و تهیه‌کننده: محمدحسن یادگاری

«سایه های جنگ» کارگردان و تهیه‌کننده: محمد خزلی

«هویدا، یک پرتره صوتی» کارگردان: محسن کریمیان/ تهیه‌کننده: محسن یزدی

«اشغال جزایر» کارگردان: داوود مرادیان/ تهیه‌کننده: مصطفی شوقی

«رویای صادقه» کارگردان و تهیه‌کننده: محسن عقیلی

«در معرکه» کارگردان: وحید فرجی و محمدمهدی خالقی/ تهیه‌کننده: محمدمهدی خالقی

«ایستاده در کنار تایمز» کارگردان: سیدمصطفی موسوی تبار/ تهیه‌کننده: زهره نجف‌زاده

«برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری» کارگردان و تهیه‌کننده: علی‌محمد صادقی

«خاک‌های زخمی» کارگردان و تهیه‌کننده: مصطفی شوقی

«نبض در خط مقدم» کارگردان: مرتضی شعبانی/ تهیه‌کننده: حبیب والی نژاد

«مثل هیچ‌کس» کارگردان و تهیه‌کننده: محمدعلی فارسی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس ملت برگزار می‌شود.