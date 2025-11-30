باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اتابک در نشست با تشکل های بخش خصوصی اظهار داشت: تقویت ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر با حمایت دولت و توان بخش خصوصی، تابآوری صنایع را در برابر ناترازی انرژی در ماههای پیش رو و سال آینده به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
وی ادامهداد: بخش متولی، ساز و کار درست صدور کارتهای بازرگانی بر اساس قوانین و مقررات تجاری را پیگیری کند.
در این نشست نمایندگان اتاقهای بازرگانی ایران و تهران، خانه صنعت و معدن ایران، خانه صنعت و معدن جوانان، اتاق اصناف و جمعی از صاحبان صنایع، مسایل پیرامون تولید و تجارت را با وزیر صمت مطرح کردند.
منبع: وزارت صمت