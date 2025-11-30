وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که با حمایت رئیس‌جمهور از تولید و موافقت اعضا در جلسه کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی، برخی صنایع از محدودیت‌های انرژی در آذرماه معاف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اتابک در نشست با تشکل های بخش خصوصی اظهار داشت: تقویت ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با حمایت دولت و توان بخش خصوصی، تاب‌آوری صنایع را در برابر ناترازی انرژی در ماه‌های پیش رو و سال آینده به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

وی ادامه‌داد: بخش متولی، ساز و کار درست صدور کارت‌های بازرگانی بر اساس قوانین و مقررات تجاری را پیگیری کند.

در این نشست نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، خانه صنعت و معدن ایران، خانه صنعت و معدن جوانان، اتاق اصناف و جمعی از صاحبان صنایع، مسایل پیرامون تولید و تجارت را با وزیر صمت مطرح کردند.

منبع: وزارت صمت

برچسب ها: حمایت از صنایع ، وزارت صمت
خبرهای مرتبط
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
کاهش تعرفه‌های تجاری در دستور کار قرار گرفت
کمبود یک میلیارد لیتر سوخت در بخش‌های صنعت و معدن کشور+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای ماده ۵۰ بساط انحصار زمین را برمی‌چیند/ ماده ۵۰ قلب توسعه سکونتگاهی کشور است
علت گرانی گوشت گوسفند مشخص شد/ قیمت جو از ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است + فیلم
تجارت ایران و چین؛ موتور محرک اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
حساب قطعه سازان کشور با ۴۰ همت شارژ شد+ فیلم
واردات و توزیع قطره چکانی برنج تاثیری در تنظیم بازار ندارد
۲ هزار و ۲۰۰ راس دام در اثر بیماری تب برفکی از بین رفت
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
۲۰ درصد درختان جنگل الیت دچار آسیب شد
کارت سفید سوخت همان کارت‌های سوخت گمشده و جا مانده است
آخرین اخبار
افزایش سطح کشت به کشاورزان توصیه نمی‌شود
تسهیل استفاده از ذخیره‌سازها در منازل برای عموم مردم در دست اقدام است
آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از ۱۵ آذر ماه
قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۹۰ هزارتومان
قیمت خرید هرکیلو زعفران دسته از کشاورزان به ۱۴۰ میلیون تومان رسید
کارت سفید سوخت همان کارت‌های سوخت گمشده و جا مانده است
سبحانیان: با راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، بانک اطلاعاتی کشور تشکیل می‌شود
تا تابستان سال آینده ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد
۳۰ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شد/واردات خودرو‌های لوکس با تعرفه بالا
۲۰ درصد درختان جنگل الیت دچار آسیب شد
پروژه ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در مسیر احیاء و اجرا
کشاورزان با مشکل تامین سوخت رو‌به‌رو هستند
رشد ۲۰۰ درصدی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر/ ۲۵۱ میلیون صرفه‌جویی در سوخت با ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی
۸۲ درصد خاک‌های کشور کمتر از یک درصد ماده آلی دارند+ فیلم
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
آتش سوزی جنگل ها، خاک آلی کشور را از بین برد+ فیلم
حفاظت از خاک پیش نیاز امنیت غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۳ هزار مگاوات
حساب قطعه سازان کشور با ۴۰ همت شارژ شد+ فیلم
از سال ۹۸ حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ ماینر غیرمجاز در کشور کشف شده است
تامین ۳۵ درصد پنبه صنعت نساجی در داخل
تجارت ایران و چین؛ موتور محرک اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها
علت گرانی گوشت گوسفند مشخص شد/ قیمت جو از ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است + فیلم
واردات و توزیع قطره چکانی برنج تاثیری در تنظیم بازار ندارد
۲ هزار و ۲۰۰ راس دام در اثر بیماری تب برفکی از بین رفت
اجرای ماده ۵۰ بساط انحصار زمین را برمی‌چیند/ ماده ۵۰ قلب توسعه سکونتگاهی کشور است
امکان احداث و بهره‌برداری از جایگاه‌های عرضه گاز مایع فراهم شد
سیاست‌های وزارت نیرو در تخصیص آب در تناقض با خودکفایی محصولات اساسی است
رشد ۱۲ درصدی فروش واحد‌های مسکونی نسبت به سال گذشته