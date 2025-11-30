باشگاه خبرنگاران جوان - سعود بن محمد الساطی معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان سعودی که برای رایزنی با مقام‌های وزارت امور خارجه کشورمان به تهران سفر کرده است، صبح روز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه ایران-عربستان و راه‌های گسترش مناسبات و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مورد علاقه طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد بررسی قرار گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان تداوم نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی با تشدید تعرضات نظامی این رژیم علیه لبنان و سوریه را بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه و جهان توصیف کرد و بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر بین کشور‌های منطقه و اسلامی برای مهار جنگ‌افروزی و قانون‌شکنی رژیم صهیونیستی در منطقه تاکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه عربستان بر موضع کشورش مبنی بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری بین کشور‌های منطقه جهت صیانت از صلح و ثبات منطقه تأکید کرد.

لازم به ذکر است بعد از دیدار معاون وزیر امور خارجه عربستان با وزیر امور خارجه، وی با محمدرضا رئوف شیبانی نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور سوریه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت