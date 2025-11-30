معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان سعودی که برای رایزنی با مقام‌های وزارت امور خارجه کشورمان به تهران سفر کرده است، با عراقچی دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعود بن محمد الساطی معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان سعودی که برای رایزنی با مقام‌های وزارت امور خارجه کشورمان به تهران سفر کرده است، صبح روز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه ایران-عربستان و راه‌های گسترش مناسبات و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مورد علاقه طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد بررسی قرار گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان تداوم نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی با تشدید تعرضات نظامی این رژیم علیه لبنان و سوریه را بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه و جهان توصیف کرد و بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر بین کشور‌های منطقه و اسلامی برای مهار جنگ‌افروزی و قانون‌شکنی رژیم صهیونیستی در منطقه تاکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه عربستان بر موضع کشورش مبنی بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری بین کشور‌های منطقه جهت صیانت از صلح و ثبات منطقه تأکید کرد.

لازم به ذکر است بعد از دیدار معاون وزیر امور خارجه عربستان با وزیر امور خارجه، وی با محمدرضا رئوف شیبانی نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور سوریه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: عربستان سعودی ، وزارت امور خارجه
خبرهای مرتبط
سفر معاون وزیر خارجه عربستان به تهران
محکومیت اقدام خودسرانه آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا
محکومیت تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام دریادار سیاری به قالیباف
تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام (ره)
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
واکنش وزارت امور خارجه به عدم صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
هاکان فیدان: ترکیه معتقد به حل اختلاف ایران و غرب از مسیر دیپلماسی است
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
عراقچی: ایران و ترکیه بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تجارت دو کشور تاکید دارند
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
آخرین اخبار
دیدار معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان سعودی با عراقچی
دیدار فیدان و قالیباف
قالیباف: از روز ششم جنگ هرجا را اراده کردیم، زدیم
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله ۹دی منصوب شد
هاکان فیدان: ترکیه معتقد به حل اختلاف ایران و غرب از مسیر دیپلماسی است
نشست خبری قالیباف سه شنبه ۱۱ آذرماه برگزار می‌شود
عراقچی: ایران و ترکیه بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تجارت دو کشور تاکید دارند
احتمال ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ تا نیمه آذر
عارف: در آستانه یک جهش دیجیتال هستیم/ اولویت امنیت سایبری با بخش خصوصی است
وزیر امور خارجه ترکیه با عراقچی دیدار کرد
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش: برای دفاع از کشور آماده باش کامل هستیم
دیدار معاون وزیر خارجه عربستان با عراقچی
دریادار ایرانی: اسکورت کشتی‌های ایرانی در همه نقاط جهان انجام می‌شود
تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام (ره)
جزئیات برنامه وزیر امور خارجه ترکیه در تهران/ تحولات منطقه؛ دستور کار گفت‌و‌گو‌ها
قدردانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از فراجا برای همکاری در تولید برنامه «سرنخ»
واکنش وزارت امور خارجه به عدم صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی
مجلس با بررسی دوفوریتی اصلاح سازوکار ارائه بودجه سنواتی مخالفت کرد
پیام دریادار سیاری به قالیباف
ضرورت بازاندیشی راهبردی در جایگاه خانواده
سفر معاون وزیر خارجه عربستان به تهران
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
پیگیری حذف یا تنفیذ برخی از احکام غیربودجه‌ای در مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
پزشکیان: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند