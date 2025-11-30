فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با اشراف این نیرو یک فروند شناور خارجی با ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار حیدر هنریان‌مجرد یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: با هدف حراست، حفاظت و صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در خلیج فارس و با رصد و اشرافی که در منطقه داریم یک شناور متخلف حامل سوخت قاچاق نفت گاز (گازوئیل) با پرچم سوازیلند (اسواتینی) شناسایی شد که با حکم قضایی توقیف و به ساحل بوشهر منتقل شد.

وی یادآورشد: این شناور دارای ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق‌شده از ایران بود که سوخت آن نیز با حکم قضایی به کشور بازگشت و در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اضافه کرد: ۱۳ نفر از ملوانان این کشتی تبعه کشور هندوستان و یکی از کشورهای همسایه دستگیر شدند.

منبع ایرنا