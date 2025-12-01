پس از اینتر و میلان، رمی‌ها از ناپولی هم باختند تا برابر هر سه رقیب بالای جدولی خود شکست خورده باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حساس‌ترین دیدار هفته سیزدهم سری آ ایتالیا، تیم‌های رم و ناپولی در ورزشگاه المپیکو به مصاف هم رفتند که شاگردان آنتونیو کونته با یک گل پیروز شدند.

داوید نرس، ستاره برزیلی ناپولی، در دقیقه ۳۳ با یک ضدحمله برق‌آسا و پاس‌کاری سریع با هویلوند، دروازه سوارل، دروازه‌بان رم، را گشود و این گل تنها اتفاق مهم بازی بود. رم، که پیش از بازی‌های این هفته در صدر جدول قرار داشت، با اشتباهات متعدد در پاس‌کاری و ناتوانی در نفوذ به دفاع مستحکم ناپولی، سه امتیاز حیاتی را از دست داد.

 ناپولی با این پیروزی ۲۸ امتیازی شد و حالا با فقط یک تفاضل گل کمتر نسبت به میلان در جایگاه دوم جدول سری آ قرار گرفته است. رم هم حالا با ۲۷ امتیاز، پایین‌تر از اینتر در رده‌ی چهارم قرار گرفته است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سری آ ایتالیا ، ناپولی
خبرهای مرتبط
سری آ ایتالیا؛
پیزا ۰-۲ اینتر/ کاپیتان، نراتزوری را به مسیر پیروزی برگرداند + فیلم
سری آ ایتالیا؛
آتالانتا ۲ - ۰ فیورنتینا/ پالادینو در حال بازسازی الهه‌های برگامو
سری آ ایتالیا؛
اینتر ۰ - ۱ میلان/ آلگری فاتح دربی دلامادونینا با کمک دستان مانیان+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جبلی: سریال پوریا ولی در جهت فرهنگ پهلوانی ساخته می‌شود/ در آینده نزدیک شبکه اختصاصی کشتی راه اندازی می‌شود
رضاییان دوباره نیمکت نشین خواهد شد
رسول خطیبی از هدایت مس رفسنجان برکنار شد
دبیر: دست تک تک بچه‌های زحمتکش صداوسیما را می‌بوسم + فیلم
سه استقلالی به کمیته اخلاق احضار شدند
درستکار: صداوسیما یار و یاور کشتی بوده است + فیلم
نگاهی به آمار آدان در ضربات پنالتی/ از مهار پنالتی مسی تا ساسان انصاری
چلسی ۱-۱ آرسنال/ توپچی‌ها از پس همشهری ۱۰ نفره برنیامدند + فیلم
وستهم ۰-۲ لیورپول/ اسلوت و ایساک از زیر فشار خارج شدند + فیلم
پیزا ۰-۲ اینتر/ کاپیتان، نراتزوری را به مسیر پیروزی برگرداند + فیلم
آخرین اخبار
آاس رم ۰ - ۱ ناپولی/ پیروزی بزرگ کونته در پایتخت+ فیلم
استقلال بدون برد در دربی‌های خارج از تهران
ژیرونا ۱ - ۱ رئال مادرید/ تقدیم صدر جدول به بارسلونا با سومین لغزش پیاپی+ فیلم
دربی پرتنش و پر از درگیری شاهد خواهیم بود/ ما در فوتبال پایه گلخانه‌ای و سفارشی کار می‌کنیم
سرخابی‌ها برای نباختن به زمین مسابقه می‌روند/ استفاده از داور خارجی در ورزشگاه اراک جواب نمی‌دهد
رسول خطیبی از هدایت مس رفسنجان برکنار شد
دبیر: دست تک تک بچه‌های زحمتکش صداوسیما را می‌بوسم + فیلم
سه استقلالی به کمیته اخلاق احضار شدند
رضاییان دوباره نیمکت نشین خواهد شد
درستکار: صداوسیما یار و یاور کشتی بوده است + فیلم
صندلی مدیریت باشگاه استقلال همچنان بلاتکلیف
آتالانتا ۲ - ۰ فیورنتینا/ پالادینو در حال بازسازی الهه‌های برگامو
نگاهی به آمار آدان در ضربات پنالتی/ از مهار پنالتی مسی تا ساسان انصاری
چلسی ۱-۱ آرسنال/ توپچی‌ها از پس همشهری ۱۰ نفره برنیامدند + فیلم
جبلی: سریال پوریا ولی در جهت فرهنگ پهلوانی ساخته می‌شود/ در آینده نزدیک شبکه اختصاصی کشتی راه اندازی می‌شود
صالح به مدال نقره بسنده کرد/ پایان کار نمایندگان ایران با سه مدال
پیزا ۰-۲ اینتر/ کاپیتان، نراتزوری را به مسیر پیروزی برگرداند + فیلم
وستهم ۰-۲ لیورپول/ اسلوت و ایساک از زیر فشار خارج شدند + فیلم
انتخابی جام جهانی؛ عراق در دیدار دوم هم مغلوب تیم ملی بسکتبال ایران شد
حذف ناباورانه نوجوانان فوتبال ایران با شکست مقابل هند
آتوسای کاراته ایران تاریخ ساز شد، جلوس گلشاد نژاد روی سکوی قهرمانی جهان
پایان همکاری پرسپولیس با مربی آلمانی
استقلال با شکست فولاد به استقبال دربی رفت/ صدر جدول آبی شد
از سومی دختران در مسابقات کافا تا پایان کار تیم ملی فوتسال در جام جهانی + فیلم
از دیدار امروز تیم فوتبال هند و ایران تا درخشش بنزما در جام حذفی عربستان + فیلم
اعلام برنامه مسابقات هفته‌های چهاردهم تا هفدهم لیگ برتر
فدراسیون کشتی غایب بزرگ در نمایشگاه جهان پهلوان تختی!
دبیر: کشتی تهران می‌تواند کشتی ایران را بالا بیاورد
دربی پیشکسوتان پایتخت برگزار شد
فیفا درباره تحریم ایران چه می‌گوید؟/ جام جهانی ۲۰۲۶ با جنجال آغاز شد