باشگاه خبرنگاران جوان - در حساسترین دیدار هفته سیزدهم سری آ ایتالیا، تیمهای رم و ناپولی در ورزشگاه المپیکو به مصاف هم رفتند که شاگردان آنتونیو کونته با یک گل پیروز شدند.
داوید نرس، ستاره برزیلی ناپولی، در دقیقه ۳۳ با یک ضدحمله برقآسا و پاسکاری سریع با هویلوند، دروازه سوارل، دروازهبان رم، را گشود و این گل تنها اتفاق مهم بازی بود. رم، که پیش از بازیهای این هفته در صدر جدول قرار داشت، با اشتباهات متعدد در پاسکاری و ناتوانی در نفوذ به دفاع مستحکم ناپولی، سه امتیاز حیاتی را از دست داد.
ناپولی با این پیروزی ۲۸ امتیازی شد و حالا با فقط یک تفاضل گل کمتر نسبت به میلان در جایگاه دوم جدول سری آ قرار گرفته است. رم هم حالا با ۲۷ امتیاز، پایینتر از اینتر در ردهی چهارم قرار گرفته است.