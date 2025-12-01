زلزله چهار و چهار دهم ریشتری فین را لرزاند.

 براساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در ساعت هفت و ۵۶ دقیقه صبح امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این زمین لرزه هیچ گونه خسارتی نداشت

