باشگاه خبرنگاران جوان - عباس اسماعیلی مدیر حج و زیارت مازندران از افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت کاروان‌های عمره‌ مفرده استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۱ هزار زائر در قالب ۹۰ کاروان از مازندران به عمره اعزام شوند.

او افزود: تاکنون ۴۵ کاروان با ظرفیت ۵۵۰۰ نفر به استان تخصیص یافته که بخش عمده‌ای از این زائران مشرف شده‌اند.

اسماعیلی با اشاره به افزایش چشمگیر ظرفیت نسبت به سال گذشته، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۹۰ کاروان عمره از استان مازندران اعزام شود که نشان‌دهنده دو برابر شدن ظرفیت نسبت به سال قبل است.

مدیر حج و زیارت مازندران درباره زمان ثبت‌نام، افزود: ثبت‌نام کاروان‌های اعزامی از یکشنبه ۹ آذر ساعت ۱۰ صبح به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شده و تا ۲۳ بهمن ماه ادامه دارد.

اسماعیلی گفت: این کاروان‌ها در بازه زمانی ۲۷ آذر تا ۲۳ بهمن (مقارن با ماه‌های رجب و شعبان) اعزام خواهند شد و اولویت ثبت‌نام با دارندگان کارت‌های ثبت‌نامی عمره تا اولویت ۴۰۰ است.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام دانش‌آموزان و دانشجویان خبر داد و افزود: کاروان‌ها به دو بخش ظرفیت‌های دو نفره و سه نفره تقسیم شده‌اند تا هزینه‌ها با خدمات ارائه‌شده تناسب داشته باشد.

اولین پرواز عمره امسال استان روز جمعه ۴ مهرماه از فرودگاه شهدای ساری به مقصد جده انجام شد و پرواز‌ها همچنان ادامه دارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران