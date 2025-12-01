آژانس بلایای طبیعی اندونزی اعلام کرد که آمار کشته‌شدگان سیل در این کشور به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آمار منتشر شده توسط آژانس ملی مقابله با بلایای طبیعی اندونزی روز دوشنبه نشان داد که شمار کشته‌شدگان سیل و رانش زمین در اندونزی به ۵۰۲ نفر افزایش یافته است و ۵۰۸ نفر هنوز مفقود هستند.

آخرین آمار، تعداد کشته‌شدگان سیل در اندونزی، تایلند، مالزی و سریلانکا را به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسانده است. سریلانکا و اندونزی پرسنل نظامی خود را برای کمک به قربانیان سیل ویرانگر اعزام کرده‌اند.

رئیس جمهور اندونزی گفت که "اولویت فعلی دولت، نحوه ارسال فوری کمک‌های لازم" است؛ با تمرکز ویژه بر چندین روستای دورافتاده.

دولت اندونزی دو کشتی بیمارستانی و سه کشتی جنگی حامل کمک‌های امدادی را به برخی از مناطق آسیب‌دیده که بسیاری از جاده‌ها همچنان غیرقابل عبور هستند، اعزام کرد.

در سریلانکا، دولت درخواست کمک‌های بین‌المللی کرد و از بالگردهای نظامی برای کمک به افرادی که در اثر سیل و رانش زمین ناشی از طوفان دیتوا گرفتار شده‌اند، استفاده کرد.

رئیس جمهور آنورا کومارا دیسانایاکه برای مقابله با این فاجعه وضعیت اضطراری اعلام کرد.

منابع: خبرگزاری فرانسه/ الجزیره

برچسب ها: وقوع سیل ، بلایای طبیعی
شمار کشته‌ها در سریلانکا در پی طوفان دیتوا به ۱۵۳ نفر رسید
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۴۰۰ نفر گذشت
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۳۰۰ نفر گذشت
