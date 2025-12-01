باشگاه خبرنگاران جوان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در آبان‌ماه امسال، ۱۱۲ بازدید نظارتی از مطب‌ها، مؤسسات درمانی و مراکز غیرمجاز انجام شد که منجر به برخورد‌های قانونی گسترده با متخلفان شد.

دکتر روح الله تقوی افزود: در این طرح نظارتی که با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مقابله با فعالیت‌های فاقد مجوز اجرا شد، بخش قابل توجهی از بازرسی‌ها مربوط به مطب پزشکان و دندان‌پزشکان و همچنین مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی بود. بخشی دیگر نیز به شناسایی و رسیدگی به فعالیت مراکز غیرمجاز اختصاص داشت.

او گفت: در نتیجه بررسی‌ها و مستندسازی تخلفات، برای تعدادی از مراکز متخلف اقدام قانونی انجام شد؛ که شامل صدور تذکر کتبی برای برخی مراکز، پلمب چند واحد متخلف و ارسال پرونده ۲۳ مرکز به دستگاه قضایی جهت رسیدگی از جمله آن موارد بود.

دکتر تقوی افزود: همچنین در ادامه روند مقابله با مداخلات غیرقانونی پزشکی، مکاتبات لازم برای پیگیری قضایی پنج فرد مداخله‌گر فعال در فضای مجازی نیز انجام شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید کرد: حفاظت از سلامت مردم نیازمند نظارت مستمر و قاطعیت در برخورد با تخلفات است و این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه درمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم