باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به برخی دغدغه‌ها در خصوص اعزام‌هایی که صورت می‌گیرد، ادامه داد: نتیجه آسیب شناسی و تجربه سال‌های قبل باید ملاک عمل قرار گیرد و به نحوی عمل شود که حق زائر ادا شود.

رئیس سازمان حج و زیارت هم با اشاره به اینکه آسیب‌ها را می‌توان مدیریت و حل کرد، اظهار داشت: برای اینکه آسیب‌ها قبل ازعملیات رفع شود علاوه بر اولویت بندی، برای آن مسئول تعیین و ساختار، امکانات و تجهیزات تعریف خواهد شد که دیگر شاهد آن نباشیم.

علی رضا رشیدیان با تاکید بر سخت گیری‌هایی که در حوزه ساختار صورت گرفته خاطرنشان کرد: افرادی که می‌خواهند جذب و اعزام شوند باید کارآیی و تاثیرگذاری لازم را داشته باشند و زمینه رضایتمندی، امنیت و رفاه زائر را فراهم کنند تا بهره لازم را از برنامه‌های معنوی سفر ببرد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب هم با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص تعداد عوامل حج ۱۴۰۵، برلزوم توجه به کاهش نیرو‌ها و افزایش ظرفیت اعزام زائران تاکید کرد و گفت: کاهش نیرو باید مدیریت شود و با توجه به برنامه ریزی‌هایی که برای هتل‌ها و ... صورت گرفته به نحوی چینش انجام شود که اگرنیرویی اضافی است حتما حذف شود.

بر اساس این گزارش، در این جلسه معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از شروع ثبت نام‌های قطعی در کاروان‌های حج ۱۴۰۵ از روز شنبه آینده (۱۵ آذرماه) خبر داد و برنامه ریزی انجام شده را بیان کرد.

اکبر رضایی گفت: استان‌ها به دو بخش تقسیم شده‌اند و در اطلاعیه سازمان حج که در این خصوص منتشرخواهد شد موارد شفاف بیان شده است.

در ادامه، مدیرعامل موسسه عمره سعادت به تشرف حدود ۶۰ هزار عمره گزار از ۲۷ آذر الی ۱۶ بهمن در قالب اعزام‌های ماه‌های رجب و شعبان اشاره کرد و گفت: ظرفیت اعزام‌ها در روز به بیش از ۱۱۰۰ نفر خواهد رسید.

نصراله فرهمند با اشاره به عوامل تاثیرگذار در اعلام نرخ سفر‌های عمره در ماه‌های رجب و شعبان، افزود: درعملیات انتقال زائران، دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و الجزیره مشارکت دارند و پرواز‌ها به مقصد فرودگاه‌های جده، مدینه و طائف انجام خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از مسئولان این حوزه خواست که در خصوص هزینه سفر‌های عمره در طول عملیات بویژه ماه‌های رجب، شعبان و رمضان اطلاع رسانی کنند تا متقاضیان در جریان قرار گرفته و برنامه سفر خود را مدیریت کنند.

این جلسه با گزارش مشروح آقای رضایی در خصوص برنامه ریزی صورت گرفته در آغاز عملیات عمره ۱۴۰۴-۱۴۰۵ پایان یافت و رئیس سازمان حج و زیارت نیز به تدابیر اتخاذ شده برای اینکه هزینه‌ها در اعزام زائران در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان افزایش جهشی نداشته باشد، اشاره کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج