معاون سازمان حج و زیارت از شروع ثبت نام‌های قطعی در کاروان‌های حج ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۵ آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به برخی دغدغه‌ها در خصوص اعزام‌هایی که صورت می‌گیرد، ادامه داد: نتیجه آسیب شناسی و تجربه سال‌های قبل باید ملاک عمل قرار گیرد و به نحوی عمل شود که حق زائر ادا شود.

رئیس سازمان حج و زیارت هم با اشاره به اینکه آسیب‌ها را می‌توان مدیریت و حل کرد، اظهار داشت: برای اینکه آسیب‌ها قبل ازعملیات رفع شود علاوه بر اولویت بندی، برای آن مسئول تعیین و ساختار، امکانات و تجهیزات تعریف خواهد شد که دیگر شاهد آن نباشیم.

 علی رضا رشیدیان با تاکید بر سخت گیری‌هایی که در حوزه ساختار صورت گرفته خاطرنشان کرد: افرادی که می‌خواهند جذب و اعزام شوند باید کارآیی و تاثیرگذاری لازم را داشته باشند و زمینه رضایتمندی، امنیت و رفاه زائر را فراهم کنند تا بهره لازم را از برنامه‌های معنوی سفر ببرد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب هم با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص تعداد عوامل حج ۱۴۰۵، برلزوم توجه به کاهش نیرو‌ها و افزایش ظرفیت اعزام زائران تاکید کرد و گفت: کاهش نیرو باید مدیریت شود و با توجه به برنامه ریزی‌هایی که برای هتل‌ها و ... صورت گرفته به نحوی چینش انجام شود که اگرنیرویی اضافی است حتما حذف شود. 

بر اساس این گزارش، در این جلسه معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از شروع ثبت نام‌های قطعی در کاروان‌های حج ۱۴۰۵ از روز شنبه آینده (۱۵ آذرماه) خبر داد و برنامه ریزی انجام شده را بیان کرد.

 اکبر رضایی گفت: استان‌ها به دو بخش تقسیم شده‌اند و در اطلاعیه سازمان حج که در این خصوص منتشرخواهد شد موارد شفاف بیان شده است.

در ادامه، مدیرعامل موسسه عمره سعادت به تشرف حدود ۶۰ هزار عمره گزار از ۲۷ آذر الی ۱۶ بهمن در قالب اعزام‌های ماه‌های رجب و شعبان اشاره کرد و گفت: ظرفیت اعزام‌ها در روز به بیش از ۱۱۰۰ نفر خواهد رسید.

 نصراله فرهمند با اشاره به عوامل تاثیرگذار در اعلام نرخ سفر‌های عمره در ماه‌های رجب و شعبان، افزود: درعملیات انتقال زائران، دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و الجزیره مشارکت دارند و پرواز‌ها به مقصد فرودگاه‌های جده، مدینه و طائف انجام خواهد شد. 

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از مسئولان این حوزه خواست که در خصوص هزینه سفر‌های عمره در طول عملیات بویژه ماه‌های رجب، شعبان و رمضان اطلاع رسانی کنند تا متقاضیان در جریان قرار گرفته و برنامه سفر خود را مدیریت کنند.

این جلسه با گزارش مشروح آقای رضایی در خصوص برنامه ریزی صورت گرفته در آغاز عملیات عمره ۱۴۰۴-۱۴۰۵ پایان یافت و رئیس سازمان حج و زیارت نیز به تدابیر اتخاذ شده برای اینکه هزینه‌ها در اعزام زائران در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان افزایش جهشی نداشته باشد، اشاره کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج

برچسب ها: حج تمتع ، حج و زیارت
خبرهای مرتبط
دعوت از جاماندگان حج ۱۳۹۹ برای تشرف به حج تمتع آتی
افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت کاروان‌های عمره مازندران
تکمیل روند تسویه حساب قرارداد‌های حج تمتع ۱۴۰۴
آغاز سومین مرحله ثبت نام کاروان‌های عمره مفرده ویژه ماه رجب تا نیمه شعبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
آلودگی هوا دست از سر تهران بر نمی‌دارد؛ وضعیت دوباره قرمز شد
بیمه خویش‌فرما برای رانندگان تاکسی اینترنتی مطلوب نیست
گره کور در پرونده آتش‌سوزی خانه
ادامه انتقال محکومین افغانستانی به کشورشان منوط به همکاری‌های متقابل است
آخرین اخبار
ادامه انتقال محکومین افغانستانی به کشورشان منوط به همکاری‌های متقابل است
گره کور در پرونده آتش‌سوزی خانه
بیمه خویش‌فرما برای رانندگان تاکسی اینترنتی مطلوب نیست
آلودگی هوا دست از سر تهران بر نمی‌دارد؛ وضعیت دوباره قرمز شد
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد
ادغام اجتماعی رویکرد جدید مواجهه با معلولیت است/ ایجاد ۹۰ هزار شغل برای معلولان
عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان
ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن/ برگزاری کنسرت در ۵ نقطه پایتخت
هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد
اعضای باند کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی فروش حواله خودرو دستگیر شدند
روغن‌های خوراکی آغشته به ۱۱ کیلو شیشه کشف شد
بهره‌برداری از خط ویژه حمل و نقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته محور‌های شمالی
۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور منتقل می‌شوند
مراکز آموزشی و ادارات استان تهران چهارشنبه ۱۲ آذر دایر خواهند بود
اراضی مجموعه ساصد به بوستان فناوری تبدیل می‌شود
اختلاف قیمت ۳۲ درصدی حبوبات در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر
رسیدگی به هیئت‎های عفو و اظهارات رجوی پیش از عملیات «فروغ جاویدان»
اعتبار ۲ هزار میلیاردی برای نوسازی مدارس
ادعای بی‌اساس رسانه‌های معاند درباره پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر
مرگ مرموز مدیر جوان، اعتراف همسر به قتل
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جاده‌ای در استان تهران
یورش خونین در قهوه‌خانه شادآباد؛ چهار قاتل قبل از فرار زمین‌گیر شدند
اعمال قانون بیش از ۲۹۰ هزار خودرو در ۱۰ روز نخست آذرماه
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده/ کیفرخواست متهمان پرونده شهادت قاضی احسان باقری صادر شد
دعوت وزارت کار از صاحبان کسب و کار برای پیوستن به پویش ترویج ورزش بانوان​ کارگر
پرونده پرابهام «ون‌های شهرزاد»؛ از شکست طرح تا افزایش ناگهانی قیمت