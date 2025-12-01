یک طوفان برفی گسترده در غرب میانه آمریکا باعث برخورد همزمان ۴۵ خودرو در ایالت ایندیانا و بسته شدن میسر اصلی برای حدود ۶ ساعت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک طوفان برفی باعث برخورد زنجیرهای بیش از ۴۰ خودرو در ایالت ایندیانا آمریکا شد و مسیر بزرگراه اصلی به مدت حدود ۶ ساعت مسدود گردید.
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که طوفانی گسترده در سرتاسر آمریکا موجب بارش سنگین برف در منطقه غرب میانه شد؛ این وضعیت باعث لغو صدها پرواز و وقوع چندین حادثه رانندگی شد، از جمله تصادف بزرگی که ۴۵ خودرو را در یک بزرگراه ایندیانا درگیر کرد. این حادثه در اوج ترافیک پس از تعطیلات روز شکرگزاری رخ داد.
در شهر پوتنامویل در ایندیانا، بارش شدید برف منجر به وقوع تصادفهای پیاپی در بزرگراه Interstate ۷۰ شد؛ پلیس ایالت ایندیانا اعلام کرد که در این حادثه ۴۵ خودرو همزمان درگیر شدند.
مقامات محلی تاکید کردند که هیچ مصدومیت جدی گزارش نشده و بزرگراه موقتا برای پاکسازی خودروهای آسیبدیده و بازگشایی مسیر بسته شد.
در همین حال، شرایط نامساعد جوی موجب لغو بیش از ۱۴۰۰ پرواز در سطح آمریکا در روز شنبه شد که بیشترین بخش این لغوها مربوط به طوفان شمال غرب میانه بود، طبق دادههای وبسایت FlightAware که حرکت پروازها را دنبال میکند.
منبع: آر تی