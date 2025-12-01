معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: ما توانستیم اولین ناوشکن تولید ایران را به نام جماران طراحی و تولید کنیم که نمادی از خودکفایی و پیشرفت صنعتی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار حبیب الله سیاری روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در بیست و چهارمین دوره معارف جنگ که در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد با اشاره به اهمیت خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی گفت: درس ساخت تجهیزات و خودکفایی اولین بار توسط حضرت امام خمینی(ره) در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله به ما ابلاغ شد.

وی با اشاره به دستاوردهای نظامی کشور، افزود: ما توانستیم اولین ناوشکن تولید ایران را به نام جماران طراحی و تولید کنیم که نمادی از خودکفایی و پیشرفت صنعتی کشور است.

معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ایشان در مراسم دانش آموختگی سال ۸۸ در دانشگاه دریایی نوشهر فرمودند که «باید به نیروی دریایی به چشم یک نیروی راهبردی نگریسته شود.» این بیان نشان‌دهنده اهمیت نیروی دریایی در تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزهای کشور است.

دریادار سیاری در ادامه با اشاره به اینکه هیأت معارف جنگ با ابتکار شهید سپهبد صیاد شیرازی و تصویب فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) تشکیل شد یادآور شد: دوره‌های هیأت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به صورت نظری و عملی برگزار می‌شود و دانشجویان پس از شرکت در دوره نظری، به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می‌شوند و در این مناطق است که اساتید و پیشکسوتان عملیات‌ها و رشادت‌های آن دوران درخشان را برای دانشجویان و جوانان تشریح می‌کنند.

رئیس ستاد ارتش با بیان اینکه دانشجویان در این دوره‌ها آگاهی می یابند که در دفاع مقدس در منطقه غرب، جنوب و عملیات‌هایی همچون فتح‌المبین، بیت‌المقدس، طریق‌القدس، مروارید و ... چه اتفاقات و وقایعی رخ داده است، تصریح کرد: در این دوره ها است که دانشجویان در جریان قرارگاه‌ها و مناطق عملیاتی یگان‌ها در دوران دفاع مقدس قرار می‌گیرند و با آنها اشنا می شوند.

دریادار سیاری با بیان اینکه دوره هیات معارف جنگ شهید صیاد شیرازی، فرهنگ و ارزش‌های دوران دفاع مقدس را به نسل جدید منتقل می‌کند یادآور شد: این جلسات بسیار ارزشمند است و تلاش و امید این است که دانشجویان در این دوران و جلسات از تجربیات اساتید و پیشکسوتان عزیز دفاع مقدس بهره کافی را ببرند.

منبع: ارتش

برچسب ها: دریادار سیاری ، نیروی دریایی ، ارتش ایران
خبرهای مرتبط
نیروی دریایی ایران با دریانوردی ۳۶۰ درجه، جزو پیشرفته‌ترین قوای جهان قرار گرفت
سرلشکر موسوی:
نداجا به هرگونه تجاوزی پاسخ پشیمان کننده خواهد داد
دریابان شمخانی: دریا، اگر روزی ضرورت حکم کند، میدانِ تصمیم است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۰ آذر
عراقچی: آمریکا باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد
اراده‌ای در هیئت‌رئیسه مجلس برای استیضاح وزرا نمی‌بینم
سخنگوی دولت: وضعیت آلودگی هوای شهر‌های کشور قابل دفاع نیست
ماموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری فوری روند درمان دکتر فانی
باید تصمیمات بزرگی در ارتباط با آب، حامل‌های انرژی، منابع و مصارف گرفت
بقائی: گفت‌و‌گو با یک کشور به معنای آغاز مذاکرات نیست/ مشورت با اروپا ادامه خواهد یافت
ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت اندونزی/ اعلام آمادگی همه‌جانبه ایران برای کمک‌رسانی به مردم مناطق آسیب‌دیده
سخنگوی سپاه: شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه آشکار بود
قالیباف: زن، معمار تمدن و محور تربیت است
آخرین اخبار
اسلامی: دشمن روایتی ظالمانه از صنعت هسته‌ای ایران ساخته است
وزیر کشور: کشور را نمی‌شود به صورت متمرکز اداره کرد
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب مدال طلای بانوی کاراته‌کای ایران در مسابقات جهانی قاهره
ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت اندونزی/ اعلام آمادگی همه‌جانبه ایران برای کمک‌رسانی به مردم مناطق آسیب‌دیده
عراقچی: آمریکا باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد
قالیباف: زن، معمار تمدن و محور تربیت است
پزشکیان: نخبه‌ها بدون مهارت کار گروهی موفق نمی‌شوند
رئیس‌جمهور ۴ عضو حقیقی شورای عالی نوجوانان و جوانان را منصوب کرد
سخنگوی سپاه: شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه آشکار بود
بقائی: گفت‌و‌گو با یک کشور به معنای آغاز مذاکرات نیست/ مشورت با اروپا ادامه خواهد یافت
ماموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری فوری روند درمان دکتر فانی
سخنگوی دولت: وضعیت آلودگی هوای شهر‌های کشور قابل دفاع نیست
عارف: طرح جامعی برای افزایش تولید برق تهیه شود
باید تصمیمات بزرگی در ارتباط با آب، حامل‌های انرژی، منابع و مصارف گرفت
اصلاح محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش با ورود دیوان محاسبات
گزارش تفریغ بودجه، یاریگر دولت در تدوین لایحه بودجه است
اراده‌ای در هیئت‌رئیسه مجلس برای استیضاح وزرا نمی‌بینم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۰ آذر
قالیباف: رژیم صهیونیستی و آمریکا با پیشرفت کشور‌های اسلامی مخالف هستند
پیام تسلیت رئیس‌جمهور به سقاب اصفهانی
پزشکیان: کشور‌های اسلامی شرایط را تسهیل و از پیچیده کردن مسائل پرهیز کنند
وزیر امور خارجه ترکیه با علی لاریجانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه کره جنوبی با تخت روانچی
پزشکیان: راه‌اندازی کامل سامانه رصد پروژه‌های ملی گامی مهم در راستای شفافیت است
دولت فرمایشات رهبری را پشتوانه‌ای محکم برای خود می‌داند
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی ۴۸ فقره ملک و زمین در هیات مولدسازی دارایی‌های دولت
قائم‌پناه: زمان کشف حملات سایبری به شبکه دولت، بسیار کاهش یافته است
اقدام دولت استرالیا علیه سپاه در جهت اهداف آمریکا و رژیم صهیونی است
دیدار معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان سعودی با عراقچی
دیدار فیدان و قالیباف