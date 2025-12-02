در ابتکاری از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس، مجموعه آموزشی «آقای پلیس» با هدف ترویج فرهنگ قانون‌مداری و آگاهی‌بخشی به جامعه تولید شده است.

در ابتکاری نوین از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس، مجموعه آموزشی "آقای پلیس" با هدف ترویج فرهنگ قانون‌مداری و آگاهی‌بخشی به جامعه تولید شده است.

 این پروژه رسانه‌ای که تاکنون ۶۰ قسمت از آن ضبط شده، گامی بلند در راستای تحقق مأموریت‌های فرهنگی پلیس محسوب می‌شود.

محمد جواد شجری، مدیر مرکز هنری رسانه‌ای رسا، در این رابطه اظهار داشت: در راستای ایفای نقش اجتماعی پلیس و با توجه به ضرورت آموزش همگانی، تولید مجموعه "آقای پلیس" را در دستور کار قرار دادیم. این برنامه با زبان ساده و روان، مفاهیم پیچیده انتظامی را به شکلی قابل درک برای تمام اقشار جامعه ارائه می‌دهد. 

آقای پلیس، کاراکتری جذاب و متخصص است که با ظاهری آراسته و متعارف، نماینده پلیسی مدرن و پاسخگو در عصر حاضر به شمار می‌رود. این بلاگر پرانرژی و خوش‌بیان، با دانش به‌روز و تسلط کافی بر مسائل انتظامی، پیچیده‌ترین موضوعات را به زبانی ساده و همه‌فهم تشریح می‌کند.

او  به محتوای غنی این برنامه اشاره کرد و افزود: در هر قسمت از این مجموعه، به یکی از موضوعات مهم از جمله معرفی مأموریت‌های تخصصی پلیس، آموزش برخورد صحیح با قوانین، شناخت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، راهکار‌های مقابله با جرایم، معرفی خدمات الکترونیک پلیس پرداخته می‌شود.

وی افزود: این مجموعه با نگاهی فراگیر و ملی تولید شده و مخاطب آن تمامی افراد جامعه می‌باشند.

شجری به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد برنامه اشاره کرد: استفاده از زبان ساده و غیرتخصصی، بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی، ارائه راهکار‌های عملی و کاربردی، و پرداختن به موضوعات روز از نقاط قوت این مجموعه است.

این مجموعه که تاکنون ۶۰ قسمت از آن ساخته شده در قالب ویدئو‌های کوتاه و جذاب تولید شده و از طریق شبکه‌های اجتماعی پلیس، پلتفرم‌های ویدئویی و رسانه ملی در دسترس عموم مردم قرار دارد.

مدیر مرکز هنری رسانه‌ای رسا در پایان با بیان اینکه این مجموعه یکی از تولیدات مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس محسوب می‌شود، تأکید کرد: آقای پلیس با اجرای سید علی آقا سید صادق تنها یک برنامه آموزشی نیست، بلکه پلی ارتباطی بین مردم و پلیس است که اعتمادسازی و ارتقای آگاهی عمومی را دنبال می‌کند.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: پلیس ، نیروی انتظامی
تبادل نظر
