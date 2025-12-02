کویت دوشنبه فعالیت دو رزمایش بزرگ دریایی و دفاعی را با حضور کشور‌های خلیج فارس، آمریکا و انگلیس آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روز دوشنبه در کویت رزمایش دریایی مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس «اتحاد ۲۵» و رزمایش «سپر آسمان ۲۰۲۵» با مشارکت انگلیس و آمریکا آغاز شد.

به گفته ستاد کل ارتش کویت، رزمایش «اتحاد ۲۵» که در پایگاه دریایی محمد الأحمد برگزار می‌شود، تا ۱۵ دسامبر ادامه خواهد داشت و در چارچوب رزمایش‌های مشترک خلیجی برای افزایش سطح آمادگی و کارایی رزمی اجرا می‌شود.

این رزمایش همچنین با هدف تقویت همکاری و هماهنگی در اجرای عملیات دریایی، یکسان‌سازی مفاهیم عملیاتی، افزایش هم‌افزایی در مأموریت‌های دریایی مشترک، بالا بردن سطح آمادگی برای دفاع از آب‌های سرزمینی کشور‌های خلیج فارس و حفاظت از منافع ملی در آب‌های اقتصادی انجام می‌شود. علاوه بر این، ارتقای توانمندی‌های برنامه‌ریزی میدانی و افزایش کارآمدی نیرو‌های دریایی شرکت‌کننده از دیگر اهداف آن است.

رزمایش «سپر آسمان ۲۰۲۵» نیز با مشارکت نیروی پدافند هوایی کویت و بحرین، نیروی زمینی آمریکا و هیئت نظامی انگلیس برگزار می‌شود و تا ۱۰ دسامبر ادامه دارد.

ستاد کل ارتش کویت تأکید کرد که این رزمایش در چارچوب برنامه‌های آموزشی و رزمایش‌های برنامه‌ریزی‌شده ارتش کویت با کشور‌های دوست و برادر برگزار می‌شود.

منبع: الخلیج آنلاین

برچسب ها: رزمایش نظامی ، خلیج فارس
خبرهای مرتبط
توقیف کشتی حامل ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس؛ ۱۳ نفر دستگیر شدند
قالیباف در نطق پیش از دستور:
رزمایش سهند ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود است
انفجار کنترل‌شده در منطقه ویژه خلیج فارس بدون هیچ‌گونه مخاطره انجام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
آخرین اخبار
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
رئیس‌جمهور کره جنوبی بار دیگر خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی شد
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند