باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روز دوشنبه در کویت رزمایش دریایی مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس «اتحاد ۲۵» و رزمایش «سپر آسمان ۲۰۲۵» با مشارکت انگلیس و آمریکا آغاز شد.
به گفته ستاد کل ارتش کویت، رزمایش «اتحاد ۲۵» که در پایگاه دریایی محمد الأحمد برگزار میشود، تا ۱۵ دسامبر ادامه خواهد داشت و در چارچوب رزمایشهای مشترک خلیجی برای افزایش سطح آمادگی و کارایی رزمی اجرا میشود.
این رزمایش همچنین با هدف تقویت همکاری و هماهنگی در اجرای عملیات دریایی، یکسانسازی مفاهیم عملیاتی، افزایش همافزایی در مأموریتهای دریایی مشترک، بالا بردن سطح آمادگی برای دفاع از آبهای سرزمینی کشورهای خلیج فارس و حفاظت از منافع ملی در آبهای اقتصادی انجام میشود. علاوه بر این، ارتقای توانمندیهای برنامهریزی میدانی و افزایش کارآمدی نیروهای دریایی شرکتکننده از دیگر اهداف آن است.
رزمایش «سپر آسمان ۲۰۲۵» نیز با مشارکت نیروی پدافند هوایی کویت و بحرین، نیروی زمینی آمریکا و هیئت نظامی انگلیس برگزار میشود و تا ۱۰ دسامبر ادامه دارد.
ستاد کل ارتش کویت تأکید کرد که این رزمایش در چارچوب برنامههای آموزشی و رزمایشهای برنامهریزیشده ارتش کویت با کشورهای دوست و برادر برگزار میشود.
منبع: الخلیج آنلاین