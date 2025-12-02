مهاجم ازبکستانی مورد نظر تیم فوتبال پرسپولیس آقای گل لیگ ازبکستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - ایگور سرگیف مهاجم ازبکستانی عنوان آقای گلی لیگ فوتبال ازبکستان را بدست آورد.

باشگاه پرسپولیس در نظر دارد این مهاجم را برای نیم فصل به خدمت بگیرد و ایگور سرگیف تنها گزینه پرسپولیسی‌ها برای نیم فصل در پست مهاجم است و در نهایت باید دید رقم پیشنهادی مرد ازبک برای حضور در تیم پرسپولیس چقدر است.

شنیده‌ها حاکیست پرسپولیسی‌ها از اوستون اورونوف در اینباره مشورت خواهند گرفت تا زوج علیپور در خط حمله قرمز‌ها در نیم فصل دوم از ازبکستان راهی تهران شود.

ایگور سرگیف ۳۲ سال دارد و در تیم فوتبال پاختاکور تاشکند بازی می‌کند.