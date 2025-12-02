\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u00a0 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0632\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u062b\u0628\u062a\u200c\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062c\u0646\u06af\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0631\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0645\u200c\u0646\u0638\u06cc\u0631 \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0644\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0644 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0646\u06af\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0645\u06cc \u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n