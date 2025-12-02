باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در مسیر دریافت مجوز حرفه‌ای، اعضای شورای آکادمی فوتبال پرسپولیس طی احکام جداگانه‌ای از سوی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، منصوب شدند و پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، طی احکامی اعضای شورای آکادمی فوتبال پرسپولیس را معرفی کرد.

بر این اساس، پیمان حدادی (مدیرعامل) به عنوان ریاست شورا بر فعالیت‌ها نظارت مستقیم خواهد داشت و بر اساس احکام صادره، معاون ورزشی (محسن خلیلی) به عنوان دبیر شورا برگزیده شد. همچنین رضا شاهردوی (مدیر آکادمی باشگاه پرسپولیس)، سرمربیان تیم‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و مدیرفنی آکادمی نیز به عنوان دیگر اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند.