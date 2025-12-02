باشگاه پرسپولیس یک گام دیگر را برای دریافت مجوز حرفه‌ای برداشت و اعضای شورای آکادمی را معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در مسیر دریافت مجوز حرفه‌ای، اعضای شورای آکادمی فوتبال پرسپولیس طی احکام جداگانه‌ای از سوی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، منصوب شدند و پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، طی احکامی اعضای شورای آکادمی فوتبال پرسپولیس را معرفی کرد.

بر این اساس، پیمان حدادی (مدیرعامل) به عنوان ریاست شورا بر فعالیت‌ها نظارت مستقیم خواهد داشت و بر اساس احکام صادره، معاون ورزشی (محسن خلیلی) به عنوان دبیر شورا برگزیده شد. همچنین رضا شاهردوی (مدیر آکادمی باشگاه پرسپولیس)، سرمربیان تیم‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و مدیرفنی آکادمی نیز به عنوان دیگر اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، پرسپولیس
خبرهای مرتبط
حاشیه‌های صحنۀ مشکوک به پنالتی برای شمس‌آذر + فیلم
گزینه خط حمله پرسپولیس آقای گل شد
غیر رسمی/ برادر زن فغانی داور دربی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
آخرین اخبار
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
درخواست ۶ کشور برای بازی دوستانه با تیم ملی چوگان ایران
بازدید مسئولان کمیته ملی پارالمپیک از اردوی پارابدمینتون
بلندترین و کوتاه‌ترین بسکتبالیست‌های انتخابی جام جهانی؛ از غول ایرانی تا پسر ۱۷۰ سانتی‌متری
اسلامشهری ها واشنگتن را خریدند
وحید کاظمی داور شهرآورد ۱۰۶ پایتخت شد
پیام وزارت ورزش و جوانان پس از نایب‌قهرمانی ایران در دو بخش آماتوری و حرفه‌ای رقابت‌های جهانی بدنسازی و پرورش‌اندام
حواشی پرهزینه در دل یک افتخار؛ کاروان رفاقتی کاراته با چند نفر عازم مصر شد؟
اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند
غیر رسمی/ برادر زن فغانی داور دربی شد
ما باید از قهرمانی خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دفاع کنیم/ نگران افت رنکینگ والیبال نشسته نیستیم
گزینه خط حمله پرسپولیس آقای گل شد
محل استقرار سرخابی‌ها در اراک مشخص شد/ همه عوامل دربی میهمان امیر کبیر!
توسعه عملکرد کمک داور ویدئویی در جام جهانی ۲۰۲۶
دولت فوتبالی یا فوتبال دولتی است؟
صعود زنان و سقوط برادران عالمیان و فرجی در جدیدترین رنکینگ جهانی پینگ‌پنگ
تغییر فیفا در اعلام زمان بازی‌های جام جهانی
مسی برترین گلزن جهان شد
حضور ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی
مرادی: ۳ داور گزینه‌های نهایی قضاوت دربی هستند
طالبی: روند تیم های مدعی به جذابیت لیگ کمک می کند/حواشی جزو جدا نشدنی فوتبال ما شده است
بررسی علل ناکامی نوجوانان در جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا