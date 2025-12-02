باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به آغاز طرح «پناه گرم» ویژه ساماندهی و اسکان موقت افراد بیخانمان در فصل سرما گفت: در دوره جدید مدیریت شهری، ساماندهی آسیبهای اجتماعی از دغدغههای اصلی شهرداری تهران بوده است. در همین راستا، امسال نیز همچون سالهای گذشته، طرح ویژه فصل سرما با عنوان پناه گرم در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران آغاز شده و تا پایان فصل سرما، یعنی اواخر اسفند و اوایل فروردینماه ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر همکاری دستگاه قضایی، فراجا، بهزیستی و اعضای قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران افزود: تمام تلاش مدیریت شهری این است که با استفاده از ظرفیت مددسراهای ثابت و سیار، اتوبوسهای سیار و حتی فضاهای جدید در صورت نیاز، از بروز هرگونه حادثه یا فوت در میان افراد بیخانمان به دلیل برودت هوا جلوگیری شود.
مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به پیشبینی استقرار اتوبوسهای سیار در میادین اصلی شهر اظهار داشت: بر اساس تجربه سالهای گذشته، در حدود ۲۰ تا ۲۵ میدان اصلی شهر که محل تجمع این افراد است، خدماترسانی انجام میشود. در کنار مددسراهای ثابت، اتوبوسهای سیار نیز آماده خدمترسانی هستند تا افرادی که به هر دلیل تمایل به مراجعه به مددسراها ندارند، از این خدمات بهرهمند شوند. همچنین تیمهای مددکاری در پاتوقها حاضر میشوند تا وسایل گرمایشی در اختیار این افراد قرار دهند یا آنان را ترغیب به استفاده از ظرفیتهای اسکان کنند.
رحمانی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر ۱۵ مددسرای ثابت فعال است و در میادین اصلی شهر نیز به تناسب نیاز، چندین اتوبوس سیار مستقر میشود. همچنین از ظرفیت گشتهای "حامی شهر" سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی برای شناسایی و هدایت افراد بیسرپناه به مراکز پیشبینیشده استفاده خواهد شد.
منبع: شهرداری تهران