باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس گودرزی سخنگوی هیئترییسه مجلس، احمد نادری عضو هیئترئیسه مجلس، سید محمد جواد شوشتری را به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، شریفی معاون اجرایی رئیس مجلس، ابوالفضل دستیار ویژه رییس مجلس در امور بینالملل، محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانهای رئیس مجلس، ایمان شمسایی رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی رئیس مجلس، امیرابراهیم رسولی مشاور سیاسی رییس مجلس در این نشست قالیباف را همراهی کردند.
محمد باقر قالیباف سه شنبه یازدهم آذرماه در دومین نشست خبری رئیس مجلس دوازدهم با خبرنگاران داخلی و خارجی به مناسبت شهادت شهید سیدحسن مدرس و روز مجلس در ساختمان شهید شیخ فضلالله نوری، تاکید کرد: امروز در کشور میتوانیم از محل بهره وری و اصلاح در حوزههای انرژی و معادن و فراهم کردن بستر حضور تمام و کمال مردم در این حوزه ها، معادل درآمد ارزی کشور و شاید بیشتر از آن، درآمد داشته باشیم.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته مجلس و روز مجلس، این مناسبت را به نمایندگان زحمتکش، پرتلاش و دغدغهمند مجلس شورای اسلامی تبریک و بیان کرد: یاد و نام شهید آیتالله مدرس را که این روز به نام ایشان نامگذاری شده گرامی داشت. همچنین یاد شهدای مجلس شورای اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه و بهویژه شهید عباسی از نمایندگان و دانشمندان هستهای کشور را گرامی میداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست پیشین خبری خود که بدون مقدمه آغاز شده بود، تأکید کرد که این بار تنها برای رعایت رسم و ادب چند دقیقه سخن میگوید و بیان کرد: بنا بر سنت همیشه خودم قصد ارائه گزارش کاری مجلس را ندارم. صرفاً به دو نکته مهم اشاره خواهم کرد و باقی زمان جلسه را به پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره مسائل مجلس و موضوعات ملی اختصاص خواهیم داد.
قالیباف با بیان اینکه قرار بود این نشست در خردادماه برگزار شود، اما تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا آن را به تأخیر انداخت؛ گفت: ملت عزیزمان با محبت، گذشت و بزرگمنشی، از همه کوتاهیها و نقصهایی که از ما مسئولان دیده بودند گذشتند و یکپارچه در دفاع و مقابله با این تجاوز ایستادند.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران نشان دادند که هسته سخت ما ۹۰ میلیون نفر است، افزود: همه ملت در برابر دشمن متجاوز متحد ایستادند. وظیفه ماست که امروز پس از خروج از این جنگ با پیروزی قاطع، محبت و بزرگواری مردم را با کار و تلاش در جهت حل مشکلاتشان جبران کنیم.
در جنگ غافلگیر نشدیم
رئیس مجلس با اشاره به سیاستهای دشمن تأکید کرد: ما در این جنگ غافلگیر نشدیم، اما نوع طراحی و عمل دشمن که یک تجاوز تروریستی و اقدام هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا بود ما را غافلگیر کرد.
قالیباف با بیان اینکه در نخستین لحظات تجاوز با درایت و شجاعت و تصمیمهای دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری سرداران و فرماندهان توجیه و وارد میدان شدند، گفت: اگرچه با چند ساعت تأخیر، اما کشور قاطعانه در برابر دشمن ایستاد. در حدود پنج روز اول جنگ ۱۲ روزه، تسلط کافی بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی پیدا کردیم.
وی ادامه داد: عمل نیروهای مسلح ما به همراه مردم دشمن را به زانو درآورد و قدرت ما در توان موشکی نیست و قدرت اصلی در قلب ملت ما است و ملت نشان دادند صادقانه در خدمت کشور هستند و این پیروزی با انسجام زیباتر و با اقتدار در دنیا بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندیهای دفاعی و نقش مردم در موفقیت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تأکید کرد: در کمتر از پنج روز تسلط کافی بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی حاصل شد و همین امر موجب شد که دشمن در روز ششم و هفتم به دنبال توقف آتش و آتشبس به هر قیمت باشد.
میز مذاکره را بمباران کردند
وی ادامه داد: مشکل اصلی آمریکا زیاده خواهی است، چون نمیخواهد مذاکره کنند و میخواهند خواسته هایشان را به ماتحمیل و ما را تسلیم کنند. وقتی میز مذاکره را بمباران کردید ما ۲۵ خرداد در عمان قرار مذاکره داشتیم. بعد از جنگ وقتی قدرت ما را دیدند گفتند باید برد موشکی خود را ۳۰۰ کیلومتر کنید و بعد بیاییم مذاکره کنیم. به لطف الهی که در جنگ پیروز شدیم و نشان دادیم در میدان ایستادیم. مهم این است که آنها باید در مذاکره واقعی باشند.
وی با اشاره به وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه نشان دادیم که نه تسلیم میشویم و نه تحمیل را میپذیریم. ما در حالی پشت میز مذاکره بودیم که روز یکشنبه ۲۳ خرداد به ما حمله و بمباران کردند؛ یعنی در حقیقت میز مذاکره را بمباران کردند. در شرایطی به ما حمله شد که در ۲۵ خرداد بعد از ظهر در عمان قرار بود مذاکرات ادامه یابد.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روشن است که آمریکاییها اهل مذاکره نیستند. آنها فقط حرفش را میزنند، اما در عمل نشان دادند که بهدنبال جنگ هستند. ما اهل تعامل و مذاکره هستیم، اما در شرایط برابر و در چارچوب گفتوگوی درست.
وی با اشاره به برخی درخواستهای جدید آمریکا بیان کرد: الان بعد از جنگ و پس از اینکه قدرت ما را دیدند، بحثشان تغییر کرده است. میگویند درباره برد موشکها و محدود شدن آن به ۳۰۰ کیلومتر مذاکره شود. این در حالی است که خودشان در سوریه و عراق تجاوز میکنند، آسمان منطقه را در اختیار میگیرند و قوانین بینالمللی را نقض میکنند. آنوقت ما ۳۰۰ کیلومتر برد داشته باشیم و بعد هم بیاییم پای مذاکره؟ این وظیفه ما نیست.
میتوانیم درآمد ارزی کشور را به اندازه درآمد فعلی افزایش دهیم
قالیباف با اشاره به سهمبندی موجود در برنامه هفتم گفت: در برنامه فعلی ۲.۸ درصد بهرهوری و ۵.۲ درصد سرمایهگذاری دیده شده، اما میتوان این سهم را جابهجا کرد. ما میتوانیم از محل بهرهوری در دو حوزه اصلاح انرژی و اصلاح بخش معدن درآمد ارزی کشور را به اندازه درآمد فعلی افزایش دهیم. این کار با مدیریت صحیح، جلوگیری از هدررفت انرژی و همراه کردن مردم امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه در کوتاهمدت، با تمرکز بر کالاهای اساسی، کالابرگ الکترونیک و مسکن، میتوان در افزایش قدرت خرید مردم اثر گذاشت، تصریح کرد: همچنین با بهبود بهرهوری در حوزه سلامت، میتوان پرداخت از جیب مردم را به شکل قابل توجهی کاهش داد.
قالیباف با بیان اینکه این اقدامات از همین ماههای پیشرو تا پایان سال قابل انجام است، تأکید کرد: میتوانیم تا پایان برنامه و در افق یک دهه تا سال ۱۴۱۴ کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهیم. در کنار این، با وجود ظلم تحریمهای یکجانبه آمریکا، باید با اقتدار مسیر را پیش ببریم.
وی افزود: ممکن است پرسشهایی در ذهن عزیزان درباره چگونگی تحقق این اهداف شکل گرفته باشد که میتوان در جلسه به آنها پرداخت. بحث من حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه شد و از این لحظه در خدمت دوستان برای شنیدن پرسشها و ارائه پاسخهای صریح و صحیح هستم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و اثرات آن گفت: اول باید بررسی شود که چه تفاوتی وجود دارد بین کوپن و پولی که به حساب مردم واریز میشد و کالابرگ الکترونیک؟
وی ادامه داد: در کمک نقدی یا سبد کالا، وجهی به حساب مردم برای خرید ریخته میشود که کمکهزینه به شمار میرود که مشکل مردم را حل نمیکند، چون تورم زیاد است.
یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل به ۴۵ سنت شده است
قالیباف گفت: باید موضوع نیاز ۲۱۰۰ کالری به ازای هر فرد و نیازهای پزشکی در نظر گرفته شود تا مردم بتواند همه نیازها و ویتامینها را تأمین کند. پولی که به صورت ریالی داده میشود، با افزایش تورم فایدهای ندارد. یک روز یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل ۴۵ دلار بوده و امروز معادل به ۴۵ سنت شده است.
رئیس مجلس بیان کرد:برای کمک به مردم باید قدرت خرید را حفظ کرد؛ یعنی مردم بدانند امسال مثلا ۱۰ قلم کالای اساسی را با یک قیمت خریداری میکنند و در سال بعد، به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران، به همان نسبت کالا گران میشود. منابع تامین مابهتفاوت نیز در قانون پیشبینی شده است.
قالیباف ادامه داد: امسال بیش از ۸ میلیارد دلار به کالای اساسی با ارز ۲۸.۵۰۰ میدهیم و با همین ارز در حوزه سلامت ۳/۵ تا ۴ میلیارد دلار ارز میدهیم که این غیر از یارانه ریالی است.
وی گفت: اشکال این است که ارز را در ابتدای زنجیره به واردکنندهی کالاهای اساسی و نهادهها میدهیم. این منابع را در صندوق برای کالابرگ گذاشته و تبدیل به ریال کنیم نه اینکه انحصار در دست چند نفر نباشد و به آنها ارز ترجیحی بدهیم. این کار رانت است و باعث فساد میشود. اجازه دهیم که ۲۰۰ نفر کالا با تعهد ارزی وارد کنند و اگر هم تعهد ارزی ندارند با هر ارزی و با هر عددی وارد کنند تا رقابت در واردات باشد، نه اینکه ۱۰ میلیون ذرت را ۵ یا ۱۰ نفر وارد کنند.
میتوانیم از کشورهای همسایه شمالی واردات دام داشته باشیم
قالیباف اضافه کرد: ۳۵ درصد تولید مرغ و تخممرغ فقط در سه استان شمالی است. ما میتوانیم واردات دام از کشورهای همسایه شمالی داشته باشیم که بندر داریم و ریلی تخلیه و هزینه حمل و نقل کمتر میشود؛ این فقط یک مثال است. مرغ با ارز ۲۸.۵۰۰ وارد میشود و مردم باید ۱۱۰ بخرند، اما اکنون مرغ را ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان میخرند.
با کالابرگ، قدرت خرید مردم حفظ میشود
قالیباف اظهار کرد: کالابرگ الکترونیک یعنی مردم از پلتفرمها با بیش از ۱۲ هزار فروشگاه خریداری کنند که این کارها آماده است. مجلس در سال ۱۴۰۲ میخواست این کار را انجام دهد. با کالابرگ اگر قیمت مرغ ۱۱۰ هزار تومان است مردم با همین قیمت میخرند و هر چقدر قیمت تغییر کند، بیشتر از این میزان در کالابرگ نمیخرند. با کالابرگ، قدرت خرید مردم حفظ میشود.
وی گفت: وزارت رفاه نیز مسئول درست کردن پنجره واحد شده تا بتواند بر اساس میزان درآمدها، صدکها و دهکها را مشخص و تلاش کنند که طبق قانون برنامه، فقر مطلق را به صفر رسانده و ۵ دهک اول را از فقر مطلق رها کنند. کسی که در فقر مطلق است شاید لازم باشد یارانه بیشتری نسبت به کسی که در دهک هفتم است، بگیرد. نمونه افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است.
قالیباف افزود: در قانون برای امسال ۱۰۲ همت برای کالابرگ بر اساس تبادل ارز ترجیحی و آزاد پیشبینی شده است. رئیس جمهور نیز اعتقاد و باور دارند و فرمودند هر درآمد دیگری مثل مابهتفاوت بنزین و حتی واردات خودرو برای حفظ قدرت خرید مردم صرف شود.
امروز مهم ترین چالش ما چالش مسائل اقتصادی است
وی با بیان این که امروز مهم ترین چالش ما چالش مسائل اقتصادی است اظهار داشت: آن چیزی که مسائل اقتصادی ما را ریشه ای حل می کند طبیعتا این است که به تعبیر دوستان اقتصاددان کیک اقتصادی را باید بزرگتر کنیم، تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش دهیم و درآمد و تولید کشور را بالا ببریم، برای این کار دو شاخص روشن و مشخص بهرهوری و سرمایه گذاری را داریم که اینها هستند که مشکلات اقتصادی ما را ریشه ای حل می کنند.
قالیباف افزود: با اجازه اندیشمندان این عرصه با صراحت می گویم در برنامه هفتم اگر ما می خواهیم رشد هشت درصد را با همین شرایط کشور داشته باشیم و دو عامل سرمایهگذاری و بهرهوری را به حرکت در بیاوریم من خودم سهم بهره وری را در این شرایط کشور از سهم سرمایه گذاری بیشتر می دانم. یعنی ما می توانیم تغییر دهیم؛ یعنی ۲.۸ را به سرمایه گذاری و ۵.۲ را به حوزه بهرهوری بدهیم.
رئیس مجلس تاکید کرد: ما امروز می توانیم در کشورمان به اندازه درآمد ارزی از محل بهره وری در دو بخش مربوط به اصلاح انرژی و حوزه معادن درآمد ایجاد کنیم؛ نه این که در حوزه انرژی صرفه جویی کنیم بلکه درست مصرف کنیم و به میدان بیاییم، می توانیم درآمد کشور را در حوزه ارزی به دو برابر در طول برنامه برسانیم و از هدرروی انرژی جلوگیری شود؛ ما می توانیم هم به صورت ضربتی و کوتاه مدت در عرصه مسائل معیشتی با تاکید بر سه عنصر کالاهای اساسی، کالابرگ الکترونیک و با مسکن در پایین آوردن و کمک کردن به افزایش قدرت خرید و توجه به حوزه سلامت و درمان با همان بهره وری و درست عمل کردن با همین ظرفیت مالی که در عرصه بهداشت و سلامت داریم پرداخت از جیب مردم را نسبت به امروز کاهش دهیم و این درآمد را ایجاد کنیم.
قالیباف افزود: ما هم در کوتاه مدت تا پایان سال و هم در میان مدت تا پایان برنامه این کار را انجام دهیم و تا سال ۱۴۱۴ کشور را در ریل پیشرفت قرار دهیم و در مقابل ظلمی که در تحریم یکجانبه آمریکا برایمان ایجاد شده کار را با اقتدار جلو ببریم.
وی ادامه داد: فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه میدانم. فیلترینگ در زمان بحران طبیعی است، اما در شرایط عادی، ادامه آن به شکل کنونی کار درستی نیست. اکنون که فیلترینگ اعمال شده، درصد بالایی از مردم با فیلترشکن به اینترنت وصل میشوند؛ این مسئله آسیبهای جدی ایجاد میکند و حتی دسترسی هکرها را نیز بیشتر میکند. ما باید در فضای مجازی حکمرانی داشته باشیم؛ همانطور که فیلترینگ را اشتباه میدانم، نبود حکمرانی در فضای مجازی را هم صحیح نمیدانم.
قالیباف ادامه داد: در جلسه سران و شورای عالی فضای مجازی بحث شد و نهایتا طرح در شورای عالی فضای مجازی با ۳۲ بند آمد. این ۳۲ بند حکم حکمرانی در فضای مجازی را قطعی میکند و همزمان با پیش رفتن این حکمرانی، فضای مجازی باز میشود. این ۳۲ بند ترتیب و توالی دارد. بر همین اساس واتساپ رفع فیلتر شد و تلگرام هم دنبال میشود.
قالیباف بیان کرد: واقعیت اینکه برخی از پلتفرمها با دشمنان ما همراه بوده و در جنگ با ما هستند و میتوان از بقیه پلتفرمها هم استفاده کرد. در نهایت باید تلاش شود که بند به بند طرح ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی دنبال شود.
رئیس مجلس ادامه داد: طبیعتاً رئیسجمهور محترم نسبت به عملکرد وزرا ارزیابی دارد و آن را دنبال میکند. مجلس نیز کار نظارتی خود را پیگیری میکند و ابزارهای مختلفی مانند تذکر، اخطار و سؤال در اختیار دارد؛ استیضاح هم هست، اما مرحله آخرِ نظارت است. در استفاده از ابزارهای نظارتی نباید رفتار سیاسی کرد؛ این ابزارها برای گرهگشایی از مشکلات مردم است.
وی افزود: روشی که در مجلس یازدهم در تعامل با دولت سیزدهم دنبال کردیم این بود که اگر در گفتوگوهای مشترک مجلس و دولت به این جمعبندی میرسیدیم که در یک وزارتخانه مشکل جدی وجود دارد، ترجیح این بود که اگر دولت قبول دارد، خودِ دولت وزیر را تغییر دهد. این روش، بسیار بهتر و کمهزینهتر از استیضاح است.
وی با تأکید اینکه استیضاح حق مجلس است ، افزود: چون مجلس بهدنبال حل مشکلات مردم است، باید توجه کرد که اگر وزیر توسط دولت برکنار شود، معمولاً در حدود ۱۵ روز وزیر جدید منصوب میشود. اما اگر مسیر استیضاح طی شود، وزارتخانه حداقل ۹۰ روز دچار اختلال و بلاتکلیفی میشود؛ و این به نفع مردم و اداره کشور نیست. امروز با قوانینی که مجلس تصویب کرده، روند تخصیص بودجه شفاف، روشن و قابل پیگیری شده است.
ترجیح ما این است که خود دولت وزیر را تغییر دهد
قالیباف با اشاره به چهار استیضاح اعلام وصول شده به هیات رئیسه مجلس افزود: همان روشی که در مجلس یازدهم با دولت سیزدهم داشتیم را اکنون نیز دنبال میکنیم. ترجیح ما این است که در صورت جمعبندی مشترک درباره ضعف یک وزیر، دولت خودش نسبت به جابهجایی اقدام کند؛ این روش مناسبتر و سریعتر است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر مسیر استیضاح طی شود، از زمان طرح موضوع تا تشکیل دولت جدید، گاهی یک سال از دست میرود. اما اگر دولت خودش وزیر را تغییر دهد، کل فرایند دو هفته طول میکشد. اگر مجلس به این جمعبندی برسد که راهی جز استیضاح نیست، این حق قانونی مجلس است و حتماً اقدام خواهد شد.
اولین وظیفه حکمرانان آشنایی مردم با حقوقشان است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایرنا در خصوص دغدغه نخبگان و فعالان اجتماعی درباره تقویت اعتماد عمومی در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله مسائل مربوط به فضای مجازی و تورم بیان کرد: من معتقدم اعتماد مردم زمانی جلب میشود که ما کارآمد باشیم. اینکه ابتدا بخواهیم از مردم مطالبه کنیم وظایفشان را انجام دهند، اشتباه است. اولین وظیفه حکمرانان این است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و حقوق آنان را به رسمیت بشناسند تا بتوانند حق خود را از ما مطالبه کنند.
باید هم کارآمد باشیم و هم پاسخگو
قالیباف افزود: ما باید هم کارآمد باشیم و هم پاسخگو و در حل مشکلات مردم با یکدیگر متحد عمل کنیم. اختلافنظر در مسائل مردم جایی ندارد؛ نهایتاً قانون حرف آخر را میزند.
رئیس مجلس با اشاره به رویکرد خیزش اقتصادی در مجلس یازدهم تصریح کرد: در مجلس یازدهم تأکید کردیم که هر اقدامی که دولت برای رشد اقتصادی نیاز دارد، نباید با مانع قانونی مواجه باشد. اگر قانون کم دارد، تصویب میکنیم و اگر قانون مانع است، اصلاح میکنیم. در حوزه نظام تأمین مالی، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز و ۲۲ قانون کلیدی دیگر برای رفع موانع اقتصادی اجرا شد. قانون بانک مرکزی اقتدار بانک مرکزی را افزایش داد و نتایج آن را در پروندههایی مانند بانک آینده مشاهده کردید.
قالیباف با اشاره به اجرای نظارت سالانه بر برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برای نخستین بار طبق ماده ۱۱۸ اجازه ندادیم پایان برنامه مشخص شود که چه شده است؛ بلکه پایان هر سال ارزیابی انجام میشود. امروز نیز دو فوریتی الزامات بودجه ارائه شده تا بودجه بر مبنای برنامه منطبق شود.
وی در ادامه تاکید کرد: مجلس از یکشنبه جلسات را سه شیفت برگزار میکند تا لایحه بودجه پیش از ارسال دولت، براساس برنامه هفتم توسعه تدوین و در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
قالیباف در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه فرهیختگان درباره احتمال ترمیم کابینه دولت و اینکه آیا مجلس و دولت ارادهای برای تغییر در وزرای کابینه دارند، بیان کرد: مسئله ارزیابی وزرا طبیعی است و دولت، مخصوصاً رئیسجمهور محترم، پس از گذشت یک سال حتماً ارزیابیهایی دارند و آن را دنبال میکنند. مجلس نیز نقش نظارتی خود را با تذکر شفاهی، کتبی، سؤال و در نهایت استیضاح دنبال میکند؛ هرچند استیضاح آخرین راه است.
آمریکا قصد مذاکره واقعی ندارد
قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگار المیادین در خصوص اینکه گره واقعی عدم ازسرگیری روند مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن کجا نهفته است و وضعیت فعلی عملکرد آژانس بینالمللی انرژی هستهای، افزود: من معتقد هستم که گره اصلی، زیادهخواهی آمریکاست. آمریکا قصد مذاکره واقعی ندارد و به دنبال تحمیل خواستههای خود است.
آلودگی هوا قابل حل است
رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اینکه هر سال شاهد هستیم با شروع فصل پاییز و وارونگی دما و آلودگی شدید هوا همه به یاد قانون هوای پاک میافتند و از اجرایی نشدن آن گله میکنند، اما دست آخر هیچ اقدام موثری در برخورد با دستگاههایی که در زمینه اجرای قانون هوای پاک کوتاهی و ترک فعل دارند صورت نمیگیرد. مجلس بهعنوان یک دستگاه نظارتی برای برخورد با دستگاههای مقصر در اجرایی نشدن این قانون چه برنامههایی دارد و آیا ورود مجلس میتواند دستگاههای مسئول در اجرای قانون هوای پاک را ملزم به اجرای این قانون کند؟ پاسخ داد:
من چند روز پیش در نطق علنی درباره آلودگی هوا سخن گفتم و کمیسیون کشاورزی و محیطزیست را مکلف کردیم که این موضوع را بهصورت ویژه بررسی کرده و گزارش دقیق ارائه کند تا مجلس بتواند نقش نظارتی خود را به طور کامل انجام دهد؛ تا این لحظه حداقل بر اساس اطلاعاتی که من دارم هیچ مرجع تخصصی نگفته که مشکل اصلی، ضعف قانون هوای پاک است. من هم نسبت به این موضوع بیاطلاع نیستم؛ چه در دوره مسئولیت در نیروی انتظامی و چه طی ۱۲ سال حضورم در شهرداری تهران، آلودگی هوا یکی از دغدغههای جدی من بوده است.
۸۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل متحرک است؛ از خودروهای فرسوده گرفته تا کامیونهای دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی تا موتورسیکلتها و خودروهای فاقد استاندارد.
وی تاکید کرد: این مساله قابل حل است؛ نه نیازمند سرمایهگذاریهای غیرقابل تصور است و نه تجربهنشده. نمونه روشن آن شهر پکن است؛ شهری بزرگ که روزی یکی از آلودهترینهای جهان بود، اما طی کمتر از یک دهه به شهری پاک تبدیل شد.
رئیس مجلس افزود: حدود ۹ سال پیش، با جلسات متعدد تخصصی و بررسیهای دقیق علمی، نهایتاً-هم از سوی مراجع علمی کشور، هم دولت و هم مجلس وقت - تأیید شد که ۸۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل متحرک است؛ از خودروهای فرسوده گرفته تا کامیونهای دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی که در ۱۰۰ کیلومتر ۴۰ لیتر گازوئیل مصرف میکنند، تا موتورسیکلتها و خودروهای فاقد استاندارد.
وی گفت: راهحلها هم کاملاً مشخص است؛ اینجا مشکل، «فقدان قانون» نیست؛ مشکل فقدان اراده و اقتدار در اجرای قانون است.
نحوه ابلاغ قانون حجاب بیشتر یک موضوع سیاسی است
رییس مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب و انتقاد یکی از نمایندگان در جلسه صبح امروز مجلس گفت: امروز در صحن نبودم، اما بعدا مطلع شدم این موضوع اتفاق افتاده است. دوستان میدانند که ما حدود ۷۲ ساعت قبل جلسهای داشتیم که حداقل ۶۰ تا ۷۰ نفر از نمایندگان حضور داشتند؛ جلسهای که از حدود ساعت پنجونیم تا ۱۰ شب ادامه داشت.
قالیباف افزود: در آن جلسه سه چهار ساعت درباره همین موضوع بحث کردیم، او هم حضور داشت و همانجا صحبت کرد و پاسخ گرفت. علاوه بر آن، چهار پنج جلسه دیگر نیز در صحن و جلسات مربوطه این بحثها مطرح شد و من همه موارد را توضیح دادم.
مدعی العموم در مورد صحبتهای امروز یکی از نمایندگان ورود کند
وی ادامه داد: اما چون امروز برخی مباحثی مطرح شد، درخواست من از مدعی العموم این است که پیگیری کند. امروز از بلندترین منبر جمهوری اسلامی، که رهبر معظم انقلاب مجلس را مسجد دانستند از مناره این مسجد که متعلق به ملت است حرفهایی زده شده است. گفته شده خلاف قانون صورت گرفته، بالاخره باید مشخص شود یا بنده خلاف قانون عمل کردهام، یا شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون عمل کرده، یا سخنان امروز دقیق نبوده است به هر حال، یکجا اشکالی وجود دارد و این موضوع باید پیگیری شود. از مدعی العموم درخواست میکنم با دقت به این مسئله رسیدگی کند.
رئیس مجلس تاکید کرد: از شورای عالی امنیت ملی و دبیر شورا نیز میخواهم توضیح دهند؛ چون گفته شد دبیرخانه شورا خلاف قانون ابلاغ کرده است. حتماً دبیرخانه مستند قانونی دارد و پاسخی ارائه خواهد کرد. من نیز همه مستندات را در جلسات غیرعلنی و جمعی در کمیسیونها برای نمایندگان توضیح دادهام.
وی گفت: حتی مطلع شدم برخی مطالب از طرف رهبری بیان شده که نادرست بوده است. بخشی از این نسبتها درباره ابلاغ قانون به من هم داده شده بود، در حالی که کذب این موضوع نیز باید بررسی شود.
قالیباف افزود: برداشت من این است که مسئلهای که اکنون درباره نحوه ابلاغ قانون حجاب مطرح شده، بیشتر یک موضوع سیاسی آنها است، نه بحث درباره اصل حجاب. اصل حجاب ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد و کاملاً روشن است. افزون بر این، قانون حجاب همین امروز هم وجود دارد و همانطور که رئیس قوه قضاییه اخیراً گفته است، برای اجرای آن کمبود قانون وجود ندارد.
در این نشست خبری ۱۶۰ خبرنگار داخلی و ۸۰ خبرنگار خارجی حضور دارند.
۲۶۳ نفر از فعالان رسانه در جشنواره رسانهای بهارستان شرکت کردند و ۵۹۹ اثر را هئیت داوران بررسی کردند و امروز این جشنواره برگزیدگان خود را شناختند.
در حاشیه نشست خبری رئیس مجلس، جوایز دومین جشنواره رسانهای بهارستان به برگزیدههای این جشنواره اهدا شد و عکاس باشگاه خبرنگاران جوان رتبه دوم جشنواره رسانهای بهارستان را کسب کرد.
زهراسادات راد عکاس باشگاه خبرنگاران جوان موفق به کسب رتبه دوم در جشنواره رسانهای بهارستان در بخش عکس شد.