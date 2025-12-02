باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صدا و سیما «نخستین همایش زبان و رسانه» را در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌کند. این همایش با هدف بررسی علمی جایگاه زبان فارسی در رسانه ملی، تحلیل چالش‌های زبانی در تولیدات صوتی و تصویری و همچنین نقش فناوری‌های نوین در ارتقای زبان معیار برنامه‌ریزی شده است.

محور‌های پیشنهادی همایش شامل سه بخش اصلی است:

نخست، زبان فارسی و هویت ملی در صدا و سیما با موضوعاتی همچون نقش زبان فارسی در انسجام ملی، گفتمان‌سازی رسانه‌ای و به‌کارگیری زبان‌ها و لهجه‌های محلی در تولیدات رسانه‌ای.

بخش دوم، آسیب‌شناسی کاربرد زبان در صدا و سیما که موضوعاتی از جمله زبان معیار، کاربرد واژه‌های بیگانه، زبان گفتاری مجریان، آسیب‌شناسی زبان در برنامه‌های ورزشی، خبر، شعر، ترانه و آگهی‌های بازرگانی را دربر می‌گیرد.

بخش سوم، زبان فارسی و هوش مصنوعی (هوشواره) شامل موضوعاتی مانند نقش هوش مصنوعی در حفظ زبان معیار، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر زبان رسانه و جایگاه هوش مصنوعی در تولید متن‌های فاخر ادبی و رسانه‌ای است.

بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال اصل مقالات تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و زمان برگزاری همایش بهمن ۱۴۰۴ خواهد بود. مقالات برگزیده نیز در فصلنامه علمی «پژوهش‌های ارتباطی» منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقالات خود به رایانامه Hamayesh@tabarefarsi.ir مراجعه کنند. همچنین ارتباط و پشتیبانی از طریق پیام‌رسان بله با شناسه @ainesokhan_ir فراهم است.