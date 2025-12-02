وزیر جهاد کشاورزی گفت: کوچک‌ترین خطا یا انحراف در تخصیص یارانه بخش کشاورزی می‌تواند خسارت‌های بزرگ ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری امروز -سه‌شنبه ۱۱ آذرماه- در آیین معرفی و تکریم رئیس سازمان حراست وزارتخانه و در نشست شورای معاونان با یادآوری این که در غزه، کودکان بیش از هر سلاحی با گرسنگی هدف قرار گرفتند، بر اهمیت امنیت غذایی تاکید کرد و گفت: افزایش جمعیت، محدودیت منابع آب و خاک، تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین تهدید‌های جدی برای تولید غذا هستند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم، یکی از حساس‌ترین بخش‌های عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را حوزه مدیریت بزرگ‌ترین عدد یارانه‌ای کشور دانست و گفت: یارانه‌هایی که برای پنج میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی و سپس مصرف‌کنندگان نهایی در نظر گرفته شده، به‌جای پرداخت در انتهای زنجیره، در ابتدای زنجیره به چند حلقه سپرده شده است و این سخت‌ترین مدل تخصیص یارانه است.

وی ادامه داد: کوچک‌ترین خطا یا انحراف در تخصیص یارانه بخش کشاورزی می‌تواند خسارت‌های بزرگ ایجاد کند.

لزوم توجه به مسائل بنیادی بخش کشاورزی، به‌ویژه مساله آب

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر تمرکز بر مسائل بنیادی بخش کشاورزی به ویژه مساله آب تاکید کرد و افزود: در حالی که آب مسئله درجه یک کشور است و در آینده امنیت غذایی نقشی حیاتی دارد، انتظار می‌رود شاهد بازتاب رسانه‌ای کافی در این زمینه باشیم.

وی ادامه داد: در کنار مساله آب، موضوعات فنی بسیاری در بخش کشاورزی برای پیشبرد اهداف و تولید غذا مانند به‌زراعی، حفظ نباتات، معرفی ارقام جدید و مقاوم به خشکی و سایر دستاورد‌های تحقیقاتی و ترویجی داریم، که رسانه‌ها باید بیش از پیش به آن بپردازند.

حراست، بازوی وزارت جهاد در صیانت از امنیت غذایی و سلامت نظام توزیع یارانه‌ها

نوری در ادامه گفت: کار در مجموعه‌ای که به نام اسلام، انقلاب اسلامی و جهاد مزین است، مسئولیتی دوچندان دارد، ضمن آن که انتظارات جامعه از ما بالا و تکالیف ما سنگین است.

وزیر جهاد کشاورزی، نقش حراست را برای سلامت اداری و پشتیبانی از مدیران و کارکنان کلیدی دانست و اظهار داشت: حراست باید هم جرأت عمل مدیران سالم را تقویت کند و هم در برابر فساد، سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی و تلاش برخی برای بهره‌برداری از نیاز‌های کشور سدی محکم باشد.

وی تصریح کرد: اگر تصمیمی درست، کارشناسی و به نفع مردم باشد، مدیر باید با اطمینان آن را اجرا کند و مطمئن باشد که حراست پشت او است و، اما در عین حال اگر خطا، فساد یا تخلفی رخ دهد، حراست نخستین نهادی باید باشد که هشدار می‌دهد و از زیان مجموعه جلوگیری می‌کند.

به گفته نوری قزلجه، هدف ما دستیابی به امنیت غذایی با حفظ عزت و سلامت اداری است و حمایت و همراهی سازمان حراست چه در سطح ملی و چه در وزارتخانه، در پایداری امنیت غذایی تعیین کننده خواهد بود.

معرفی رئیس جدید سازمان حراست

نوری قزلجه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان حراست وزارتخانه، محسن نایبی رئیس جدید این سازمان را از نیرو‌های مخلص، انقلابی و دلسوز معرفی کرد و گفت: وی با تجربه کار اجرایی، به تشخیص وقایع در وزارت جهادکشاورزی کمک خواهد کرد.

وی همچنین از تلاش‌ها و خدمات محسنی سرپرست سابق سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی قدردانی کرد.

گفتنی است؛ در این مراسم، نائبی به عنوان رییس جدید سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی، حکم خود را با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حراست کل کشور دریافت کرد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی ، بخش کشاورزی ، یارانه
