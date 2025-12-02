باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد که بر اثر خشکسالی و کاهش سطح سبزی در مراتع، احتمال هجوم و تغذیه پرندگان – بهویژه پرندگان مهاجر – در مزارع دیم و آبی افزایش یافته است.
بر همین اساس، از استانها خواسته شده با بسیج امکانات و هماهنگی واحدهای مختلف، تمهیدات لازم برای حفاظت از مزارع را در کوتاهترین زمان اجرا کنند.
در این دستورالعمل تأکید شده است که مدیریت خسارت باید بهصورت پیشدستانه انجام شود؛ از جمله پایش منظم مزارع، اقدامات بازدارنده در نقاط حساس، و جلوگیری از ایجاد کانونهای تجمع پرندگان در اراضی کشاورزی. همچنین رعایت ملاحظات زیستمحیطی در همه مراحل کنترل ضروری اعلام شده است.
سازمان حفظ نباتات ضمن درخواست از استانها برای پیگیری ویژه، تأکید کرد که گزارش اقدامات و وضعیت میدانی بهصورت مستمر ارائه شود تا هماهنگی لازم برای کاهش خسارت محصولات کشاورزی در سطح ملی فراهم شود.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی