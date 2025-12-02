سازمان حفظ نباتات کشور نسبت به افزایش حمله پرندگان به کشت‌های انتظاری و مزارع در مراحل اولیه رشد هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد که بر اثر خشکسالی و کاهش سطح سبزی در مراتع، احتمال هجوم و تغذیه پرندگان – به‌ویژه پرندگان مهاجر – در مزارع دیم و آبی افزایش یافته است.

بر همین اساس، از استان‌ها خواسته شده با بسیج امکانات و هماهنگی واحد‌های مختلف، تمهیدات لازم برای حفاظت از مزارع را در کوتاه‌ترین زمان اجرا کنند.

در این دستورالعمل تأکید شده است که مدیریت خسارت باید به‌صورت پیش‌دستانه انجام شود؛ از جمله پایش منظم مزارع، اقدامات بازدارنده در نقاط حساس، و جلوگیری از ایجاد کانون‌های تجمع پرندگان در اراضی کشاورزی. همچنین رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در همه مراحل کنترل ضروری اعلام شده است.

سازمان حفظ نباتات ضمن درخواست از استان‌ها برای پیگیری ویژه، تأکید کرد که گزارش اقدامات و وضعیت میدانی به‌صورت مستمر ارائه شود تا هماهنگی لازم برای کاهش خسارت محصولات کشاورزی در سطح ملی فراهم شود.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، مزارع ، حمله پرندگان
خبرهای مرتبط
اجازه کوچک سازی سازمان دامپزشکی را نمی‌دهیم
کمبود مواد اولیه عامل اصلی کاهش توزیع قارچ
احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
کشت فراسرزمینی میانبری برای حفظ منابع آبی
جامعه عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد را تامین می‌کند
هیچ صنفی حق دریافت مبلغ اضافه به بهانه کسر آنی مالیات ندارد/ مردم مبلغ اضافی پرداخت نکنند
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
انجام ۳۰۰ پرواز هفتگی بین ایران و امارات
نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد/ هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار است + فیلم
گرانی خودرو‌های مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفه‌ها
روزشماری برای تعیین تکلیف مباحث سهام عدالت
آخرین اخبار
تأمین ۲۰ درصد از برق ساختمان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر
بخش اعظم چاه‌های غیرمجاز در باغ ویلاهاست+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
جزئیات اجرای مسکن استیجاری اعلام شد/ ۱۰ هزار واحد به زودی کلید می خورد
۲۳ درصد از ساکنان استان تهران مصرف آبشان بیشتر از یک و نیم برابر الگو است+ فیلم
۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی توسط شبکه بانکی پرداخت شد
۵۵ درصد اراضی کشاورزی کمتر از یک درصد ماده آلی خاک دارند+ فیلم
نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا پر رنگ تر شد/ احیای کارخانجات راکد کوبا توسط ایران
رشد بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
گسترش صادرات محصولات پتروشیمی به بازار اوراسیا
تهیه طرح تسهیل کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس
نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد/ هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار است + فیلم
ایران امروز سومین تولیدکننده گاز جهان است/ ناترازی گاز امسال به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید
به‌روز‌رسانی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن در انتظار اتصال به سامانه‌های خودنویس و کاتب
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
گرانی خودرو‌های مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفه‌ها
رشد ۱۰۰ درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده
۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
انجام ۳۰۰ پرواز هفتگی بین ایران و امارات
بیش از ۸۵ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت مصرف مازوت را ندارند
روزشماری برای تعیین تکلیف مباحث سهام عدالت
خرید ساچمه نقره
اولویت اول در صنعت بیمه افزایش ضریب نفود بیمه است
اتمام پروژه عظیم خلیج فارس نیازمند ۷۰۰ میلیون یورو است+ فیلم
افزایش قیمت گوشت در خرده فروشی‌ها تخلف است
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در هفت ماه امسال به ۳۹۴ همت رسید
کشت فراسرزمینی میانبری برای حفظ منابع آبی
هیچ صنفی حق دریافت مبلغ اضافه به بهانه کسر آنی مالیات ندارد/ مردم مبلغ اضافی پرداخت نکنند
بازار نهاده دامی طی ۲۰ روز آینده به آرامش می‌رسد
جامعه عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد را تامین می‌کند