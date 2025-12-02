راه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه و تقویت روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و ارمنستان بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ گریگور هاکوپیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، در دیدار با رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، راه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه و تقویت روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را بررسی کرد.

در این نشست، طرفین ضمن تبادل دیدگاه‌ها درباره ظرفیت‌های اقتصادی موجود میان دو کشور، بر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین بسته‌های مشترک برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاکید کردند.

 

سفیر ارمنستان و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به مزیت‌های عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این ظرفیت را فرصتی ارزشند برای حضور گسترده‌تر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد ایران در بازار کشورهای عضو این اتحادیه دانستند.

توسعه تولیدات مشترک ایران و ارمنستان و عرضه آنها در بازارهای اوراسیا نیز به‌عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش سهم دو کشور در تجارت منطقه‌ای مطرح شد.

همچنین برگزاری تورهای مشترک سرمایه‌گذاری با مشارکت فعالان اقتصادی دو کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی ایران و ارمنستان، به‌ویژه مسیرهای شمال - جنوب و شرق - غرب، مورد تاکید در این دیدار بود.

برچسب ها: مناطق آزاد ، توسعه
