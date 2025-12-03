باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه برگزاری همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنهای در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آئین اختتامیه «همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای» امروز با حضور رئیسجمهور، اعضای شورای نگهبان، اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از مسئولان کشور برگزار شد.
وی افزود: این همایش که از سال گذشته، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی آغاز شده بود، طی یک سال گذشته با استقبال گسترده جامعه نخبگانی مواجه شد. بیش از ۸۵۰ نویسنده آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند و دهها نشست علمی در داخل و خارج کشور با حضور صاحبنظرانی از پنج قاره برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان کرد: دبیران علمی همایش اعلام کردند که موضوع حقوق ملت و آزادیهای مشروع از ارکان بنیادین قانون اساسی است و توجه ویژه به آن در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، ضرورت پرداخت پژوهشی و نظری به این حوزه را افزایش میدهد. به گفته آنان، سیره عملی رهبر انقلاب —از پیش از پیروزی انقلاب تا سه دهه رهبری— نشان میدهد که پاسداشت حقوق مردم و آزادیهای مشروع همواره مورد تأکید ایشان بوده است.
طحان نظیف تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، رأی مردم را حقالناس دانسته و در بزنگاههای مختلف بر صیانت از آن ایستادگی کردهاند. همچنین در دوران کرونا بر تداوم خدماترسانی به مردم تأکید داشتند و استقلال کشورها را از ارکان آزادی جمعی توصیف کردند.
وی افزود: در بخش دیگری از سخنان ارائهشده در همایش، به تقابل دو نگاه به حقوق بشر اشاره شد. سخنرانان با انتقاد از «الگوی غربی حقوق بشر» اظهار داشتند تحریمهای یکجانبه، جلوگیری از دسترسی بیماران به دارو، سانسور رسانهای و محرومسازی ورزشکاران و اندیشمندان ایرانی از حقوق اولیه، نمونههایی از نقض آزادیها توسط غرب است. آنان همچنین وقایع غزه و محدودیتهای علمی و رسانهای علیه ایران را نشانه ناکارآمدی این الگو دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در پایان مراسم، از خانواده شهید تهرانچی —عضو شورای سیاستگذاری همایش و از دانشمندان برجسته کشور— تجلیل شد. تحلیل تفاوتهای دو رویکرد در حوزه حقوق ملت و آزادیهای مشروع باید همچنان در دستور کار اندیشمندان قرار گیرد تا حقیقت آنچه «آزادی واقعی» نامیده میشود، برای افکار عمومی روشنتر شود.
