باشگاه خبرنگاران جوان_ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح امروز در ادامه سفر‌های استانی خود وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شد. این سفر یک‌روزه با محوریت دیدار و گفت‌و‌گو با گروه‌های مختلف اجتماعی و بررسی برنامه‌های توسعه‌ای استان انجام می‌شود.

برنامه‌های اعلام‌شده برای این سفر شامل دیدار با فرهیختگان و فرهنگیان، مادران شهدا، اعضای نهضت توسعه عدالت آموزشی، فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. این دیدار‌ها با هدف بررسی وضعیت موجود و پیگیری مطالبات و چالش‌های استان انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور در پایان این سفر با حضور در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی از شبکه استانی دنا، نتایج و تصمیمات مرتبط با چهاردهمین سفر استانی دولت را تشریح خواهد کرد.

منبع: فارس