مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح امروز در ادامه سفر‌های استانی خود وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح امروز در ادامه سفر‌های استانی خود وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شد. این سفر یک‌روزه با محوریت دیدار و گفت‌و‌گو با گروه‌های مختلف اجتماعی و بررسی برنامه‌های توسعه‌ای استان انجام می‌شود.

برنامه‌های اعلام‌شده برای این سفر شامل دیدار با فرهیختگان و فرهنگیان، مادران شهدا، اعضای نهضت توسعه عدالت آموزشی، فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. این دیدار‌ها با هدف بررسی وضعیت موجود و پیگیری مطالبات و چالش‌های استان انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور در پایان این سفر با حضور در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی از شبکه استانی دنا، نتایج و تصمیمات مرتبط با چهاردهمین سفر استانی دولت را تشریح خواهد کرد.

منبع: فارس

برچسب ها: سفر استانی ، سفر رییس جمهور
خبرهای مرتبط
جزئیات برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به ایلام اعلام شد
۱۳ مصوبه مهم رهاورد سفر رئیس جمهور برای مردم خاش
رییس جمهور در افتتاح کارخانه پاک چوب عنوان کرد:
بنای دولت تقویت بخش خصوصی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.