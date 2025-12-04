کشتی گیران فرنگی کار استقلال قم، در دیدار پایانی لیگ برتر باشگا‌ه‌های کشور عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  کشتی گیران فرنگی کار استقلال قم، در دیدار پایانی لیگ برتر باشگا‌ه‌های کشور در روی تشک با دوبنده پوشان تیم نفت و گاز زاگرس سرشاخ شدند که در پایان رقابت ده وزن، با پیروزی قاطع ۸-۲ عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کردند. 

محمدجواد ابوطالبی، علیرضا نجاتی، حسین بیژنی، ایمان محمدی، احمدرضا محسن نژاد، جمال اسماعیلی، ناصر علیزاده و مرتضی الغوثی مردان پیروز استقلال قم در این مصاف بودند. 

نماینده قم پیش از ظهر امروز در مرحله نیمه نهایی تیم دانشگاه آزاد اسلامی هم را با همین نتیجه شکست داده بود.

مرحله پایانی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی با حضور ۴ تیم با قهرمانی دوبنده پوشان استقلال قم با مربیگری روح ا... میکائیلی در سالن شهدای هفتم تیر تهران بکار خود پایان داد.

