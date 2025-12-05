رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای به پادشاه تایلند و نخست‌وزیر این کشور گفت: پیوند‌های تاریخی و فرهنگی میان ایران و تایلند بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی به اعلی‌حضرت «ما‌ها واجیرالوتگکورن» پادشاه تایلند، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی پادشاهی این کشور به وی، خانواده سلطنتی و ملت بزرگ کشورش، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در هفتادمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود قرار دارند، ولی پیوند‌های تاریخی و فرهنگی میان دو ملت بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد. حضور ایرانیان به عنوان مشاوران برجسته در دربار پادشاهی آیوتایا، پایه‌گذار اعتماد و احترام متقابل میان دو ملت گردید و میراث فرهنگی برجای گذاشت که تا امروز الهام‌بخش همکاری‌های دوستانه است و اطمینان دارم این مسیر تاریخی همچنان در جهت رفاه دو ملت و در راستای تحکیم صلح و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای ادامه خواهد یافت.

رئیس‌جمهور همچنین در پیامی به همین مناسبت به آقای «آنوتین چارن ویراکول»، نخست‌وزیر پادشاهی تایلند اظهار داشت: روابط ایران و تایلند که بر پیوند‌های دیرینه ۴۰۰ ساله استوار است، در سال جاری، هفتادمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرد. امیدوارم با توجه به سوابق تاریخی دو ملت و ظرفیت‌های موجود، شاهد توسعه و تحکیم هرچه بیشتر همکاری‌ها در تمامی عرصه‌های مورد علاقه باشیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، تایلند
