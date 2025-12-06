رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: امروز شنبه پانزدهم آذرماه نیز طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز -شنبه پانزدهم آذرماه- پلیس با خودرو‌هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی) 

سرهنگ شریفی درخصوص وضعیت ترافیک امروز با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا قبل از بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از ستاری تا بلوار فرحزادی و درادامه از بلوار پاکنژاد تا بلوار فرهنگ، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه جلال آل احمد قبل از شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه کردستان، بار ترافیک پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است.

شریفی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سید خندان، بزرگراه صدر از کامرانیه تا بزرگراه مدرس، بزرگراه زین الدبن از بزرگراه امام علی (ع) تا خیابان شریعتی و بزرگراه شهید بابایی از نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی (ع)، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه محلاتی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی اعلام کرد: تردد وسایل نقلیه سنگین و کامیون‌ها نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، مواد غذایی فاسد شدنی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ شریفی در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودرو‌های تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir مراجعه نمایید.

برچسب ها: پلیس راهور تهران بزرگ ، طرح زوج و فرد
