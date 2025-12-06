باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد گفت: شامگاه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در جریان سه حادثه رانندگی جداگانه در اقلید و شیراز، مجموعاً ۱۱ نفر مصدوم و ۲ نفر جان خود را از دست دادند؛ تیمهای اورژانس ۱۱۵ به سرعت به محل حوادث اعزام شدند و اقدامات تخصصی لازم را برای نجات و انتقال ایمن مصدومان انجام دادند.
او افزود: حوالی ساعت ۲۱:۳۰ در شهرستان اقلید، برخورد یک دستگاه پراید با پژو روآ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که بلافاصله تکنسینهای اورژانس با دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند؛ در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که چهار نفر پس از دریافت مراقبتهای اولیه، و اقدامات تخصصی و پایدارسازی وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اقلید منتقل شدند و یک نفر نیز در محل درمان شد.
عابد تصریح کرد: حوالی ساعت ۲۳:۲۵ در مسیر فلکه سامان به سمت روستای کرونی، برخورد یک دستگاه پراید با پراید بار رخ داد که متأسفانه منجر به مصدومیت ۳ نفر شد؛ تیمهای اورژانس ۱۱۵ در کوتاهترین زمان ممکن با ۳ دستگاه آمبولانس در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات اورژانسی برای پایدارسازی وضعیت مصدومان انجام شد و پس از دریافت مراقبتهای اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.
در این سانحه ۲ نفر به دلیل شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.
وضعیت مصدومان بدحال گزارش شده است
عابد ادامه داد: حوالی ساعت ۲۳:۱۹ نیز، واژگونی یک دستگاه پراید با سه سرنشین در کمربندی شیراز (نرسیده به پل رودکی) به مرکز ارتباطات اورژانس مخابره شد؛ تکنسینهای اورژانس با سه دستگاه آمبولانس به سرعت به محل حادثه رسیدند و پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی و پایدار سازی وضعیت مصدومان، آنها را برای دریافت خدمات درمانی تخصصیتر به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.
مدیر فوریتهای پزشکی دانشگاه خاطرنشان کرد: تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ در تمامی این حوادث با سرعت عمل، دقت بالا و رعایت کامل پروتکلهای تخصصی، اقدامات اورژانسی لازم را انجام دادند تا وضعیت مصدومان در کوتاهترین زمان ممکن پایدار و سلامت آنان تضمین شود.
