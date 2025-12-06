نماینده مردم اردبیل و نایب رییس مجلس شورای اسلامی راهکار بحران کم آبی اردبیل را انتقال آب از سد شهریار اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد با اشاره به اینکه سد یامچی در حال حاضر تنها منبع تأمین آب شرب شهر اردبیل است، گفت: ۴۵ میلیون متر مکعب آب سد یامچی مختص آب شرب است و بخشی از ظرفیت آن سد، آب مرده تلقی می‌شود و بقیه نیز برای دشت اردبیل نیاز است.

او افزود: برای تأمین آب سالم و پایدار شهرستان اردبیل، آبرسانی از سد‌های عمارت مربوط به شهرستان‌های گرمی و انگوت و سد گیوی مربوط به خلخال و کوثر انجام نخواهد شد، منابع این سد‌ها به مصرف محلی اختصاص دارد.

نیکزاد در مورد جایگزین اصلی تأمین آب مرکز استان گفت: سد شهریار در استان آذربایجان شرقی با ظرفیت ۷۰۰ میلیون متر مکعب، اکنون به عنوان راه‌حل اصلی مطرح است و دستور و نامه اختصاص ۵۰ میلیون متر مکعب آب از این سد برای شهر اردبیل اخذ شده و آب از مسیر رودخانه قزل‌اوزن برای شرب مرکز استان انتقال نخواهد یافت.

نماینده مردم اردبیل افزود: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در تلاش است تا با ترک تشریفات، اجرای عملیات انتقال آب از سد شهریار را در دستور کار قرار دهد تا این پروژه حیاتی به سرعت اجرا شود.

منبع:ایرنا