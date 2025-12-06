همزمان با فرارسیدن روز دانشجو شبکه نمایش فیلم سینمایی «دل شکسته» را روی آنتن می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «دل شکسته» به کارگردانی علی روئین تن، شنبه ۱۵ آذر ماه ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.

این فیلم، داستان یک پسر مذهبی و یک دختر پولدار است که با هم در دانشگاه همکلاسی هستند، اما از نظر فرهنگی، اعتقادی و شخصیتی تفاوت زیادی با هم دارند، تا اینکه استادشان آنها را مجبور می‌کند به صورت مشترک روی یک پروژه کار کنند و این اتفاق باعث می‌شود تا بتوانند شناخت بهتری از دنیای یکدیگر به دست بیاورند.

شهاب حسینی، بیتا بادران، خسرو شکیبایی، رضا رویگری، فریبا کوثری، میرطاهر مظلومی، محمود پاک‌نیت، گوهر خیراندیش و شقایق فراهانی از بازیگران این فیلم سینمایی‌اند.

منبع: روابط عمومی شبکه نمایش

برچسب ها: فیلم سینمایی ، دلشکسته ، روز دانشجو
خبرهای مرتبط
اوج‌گیری «دختربرقی» با جشن‌های اکران استانی
آغاز بازدید رایگان دانشجویان از موزه ملی انقلاب اسلامی
همزمان با روز تکریم مادران و همسران شهدا؛ «ویلایی‌ها» در قاب نمایش
پخش ویژه فیلم‌ها همزمان با رویداد ملی «ایران جان»
معرفی فیلم‌های سینمایی آخر هفته تلویزیون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موزه‌ها امروز و فردا برای دانشجو‌ها و اساتید رایگان است
به یاد منوچهر نوذری؛ خاطره‌ساز رادیو و دوبله و تلویزیون
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
رشد ۳۵ درصدی تولید مستند در سینماحقیقت/ میزبانی خانه هنرمندان از بخش عکسِ جشنواره
فناوری‌های نوین، کلید حل چالش‌های باستان‌شناسی
بررسی مناقشات و چالش‌های سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی در مستند «عبای سوخته»
برگزاری جشنواره انیمیشن «پویان» با حضور هوتن شکیبا و علی فروتن
۱۰۰ عروسک، داستان کودکان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کنند
اوج‌گیری «دختربرقی» با جشن‌های اکران استانی
آخرین اخبار
اوج‌گیری «دختربرقی» با جشن‌های اکران استانی
بررسی مناقشات و چالش‌های سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی در مستند «عبای سوخته»
۱۰۰ عروسک، داستان کودکان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کنند
برگزاری جشنواره انیمیشن «پویان» با حضور هوتن شکیبا و علی فروتن
به یاد منوچهر نوذری؛ خاطره‌ساز رادیو و دوبله و تلویزیون
فناوری‌های نوین، کلید حل چالش‌های باستان‌شناسی
رشد ۳۵ درصدی تولید مستند در سینماحقیقت/ میزبانی خانه هنرمندان از بخش عکسِ جشنواره
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
موزه‌ها امروز و فردا برای دانشجو‌ها و اساتید رایگان است
جواد افشار با «مهیار عیار ۲» می‌آید
آغاز بازدید رایگان دانشجویان از موزه ملی انقلاب اسلامی