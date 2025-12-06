باشگاه خبرنگاران جوان - «دل شکسته» به کارگردانی علی روئین تن، شنبه ۱۵ آذر ماه ساعت ۱۹ پخش خواهد شد.
این فیلم، داستان یک پسر مذهبی و یک دختر پولدار است که با هم در دانشگاه همکلاسی هستند، اما از نظر فرهنگی، اعتقادی و شخصیتی تفاوت زیادی با هم دارند، تا اینکه استادشان آنها را مجبور میکند به صورت مشترک روی یک پروژه کار کنند و این اتفاق باعث میشود تا بتوانند شناخت بهتری از دنیای یکدیگر به دست بیاورند.
شهاب حسینی، بیتا بادران، خسرو شکیبایی، رضا رویگری، فریبا کوثری، میرطاهر مظلومی، محمود پاکنیت، گوهر خیراندیش و شقایق فراهانی از بازیگران این فیلم سینماییاند.
منبع: روابط عمومی شبکه نمایش