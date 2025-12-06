کمپ تمرینی بانوان کاراته شوتوکان JKA در منطقه آزاد قشم که طی دو روز با حضور مربیان و هنرجویان برگزار شده بود، عصر جمعه با حضور لاله صمدی و تقدیر از عوامل اجرایی و مربیان به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ کمپ تمرینی بانوان کاراته شوتوکان JKA که به همت این انجمن در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه در جزیره قشم برگزار شد، امروز (جمعه) با موفقیت به پایان رسید و با استقبال گسترده بانوان کاراتهکا همراه بود.
در آیین اختتامیه این دوره، حسین تنی نماینده JKA منطقه آزاد قشم با قدردانی از حضور پرتلاش هنرجویان و مربیان، از مربیان حاضر با اهدای هدایایی تقدیر کرد. وی ضمن ابراز رضایت از کیفیت برگزاری و مشارکت فعال بانوان، از خانم لاله صمدی دعوت کرد تا دومین کمپ تمرینی بانوان را در زمان مناسب برگزار کند.
در ادامه، نماینده انجمن کاراته JKA قشم از تیم اجرایی دوره که نقش اساسی در هماهنگی و برگزاری موفق این کمپ داشتند، تشکر و قدردانی کرد.
اسامی افراد مورد تقدیر به شرح زیر است:
• خانم فرزانه قاسمیزاده – نائب رئیس انجمن
• خانم یاسمن غلامشاهی – مسئول کمیته آموزش
این دو نفر مسئولیت اصلی برگزاری دوره را عهدهدار بودند.
• آقای عقیل پورعبدالله – عضو هیئترئیسه
• آقای علی ذاکری – عضو هیئترئیسه
• آقای میثم برزگر – مسئول کمیته داوران
این افراد بهعنوان تیم اجرایی اصلی نقش مهمی در مدیریت و هماهنگی بخشهای مختلف کمپ ایفا کردند.
همچنین از خانم محبوبه بزرگپور بهدلیل در اختیار گذاشتن مجموعه تمرینی حرا آداک برای میزبانی این دوره تقدیر شد. در پایان نیز از همکاری هیأت کاراته منطقه آزاد قشم (آقای مهیار مقیمیان و خانم نیلوفر دادآفرید) و اداره ورزش و جوانان منطقه آزاد (به نمایندگی از آقای رضا ذاکری) تشکر بهعمل آمد.
منبع:روابطعمومی انجمن کاراته منطقه آزاد قشم