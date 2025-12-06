بهرام نوذری، موفق به کسب جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس جشنواره آنتاکیا برای فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان - جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس فیلم بلند سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آنتاکیا در ترکیه، به بهرام نوذری برای فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» تعلق گرفت. 

جشنواره بین‌المللی آنتاکیا ANTAKYA، در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد. هدف این رویداد، کمک به پیشرفت سینما و دیده‌شدن بین‌المللی آثار، تقویت نقش سینمای مدیترانه به‌عنوان یک نقطه تلاقی پر جنب‌وجوش، تقویت تعامل بین جامعه محلی، هنرمندان و آثار آنها از طریق فعالیت‌های متنوع فرهنگی و هنری، تحریک تولید فیلم‌های جدید از طریق رقابت جشنواره‌ای و اطمینان از اینکه این آثار مخاطبان خود را پیدا می‌کنند، عنوان شده است. 

سیزدهمین دوره آنتاکیا ۲۴ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۹ آذرماه ۱۴۰۴) در ترکیه برگزار شد.  

این فیلم سینمایی پیش‌ازاین، نامزد بهترین فیلم آسیا NETPAC از سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی کلکته شده و به جشنواره‌های بین‌المللی بوستون آمریکا (دوره 41)، تورین ایتالیا (دوره 42)، خیرونا (دوره37) و مولف رباط مراکش (دوره 30) نیز راه یافته است.

در خلاصه داستان «پلان آخر بازی» آمده است: «پس از غیبتی طولانی، بازیگری مشهور، بار دیگر به دنیای سینما بازمی‌گردد تا در فیلمی، بازی کند. در روایت زندگی کارگردان، بازیگران و عواملی که در راه لوکیشن فیلم‌برداری هستند، رگه‌های مشترکی پدید می‌آید؛ تا آنها در آخرین برداشت‌های پلان آخر، به مفاهیم تازه‌ای از زندگی برسند.»

مرجان قمری، اتابک نادری، مریم قاسمی، مسیحا یوسفی، ندا جلالی، بهرام نوذری، جلال اعتصامی، آرمان پیراسته، عادل خندان، سولماز نادری، کیمیا حاجی ابراهیمی، صبا فدایی حسینی، پیمان دارابیان و رضا مؤمنی، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر را مجموعه دریچه سینما، بر عهده دارد.

برچسب ها: فیلم کوتاه ، جایزه بین المللی ، سینمای ایران
خبرهای مرتبط
جایزه بهترین کارگردانی جشنواره مادرید به «برنو» رسید
«تنها کنار هم» بهترین فیلم کوتاه بین‌الملل جشنواره آنتم آمریکا شد
“مانع" در جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان آلبانی جایزه گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موزه‌ها امروز و فردا برای دانشجو‌ها و اساتید رایگان است
به یاد منوچهر نوذری؛ خاطره‌ساز رادیو و دوبله و تلویزیون
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
رشد ۳۵ درصدی تولید مستند در سینماحقیقت/ میزبانی خانه هنرمندان از بخش عکسِ جشنواره
فناوری‌های نوین، کلید حل چالش‌های باستان‌شناسی
بررسی مناقشات و چالش‌های سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی در مستند «عبای سوخته»
برگزاری جشنواره انیمیشن «پویان» با حضور هوتن شکیبا و علی فروتن
۱۰۰ عروسک، داستان کودکان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کنند
اوج‌گیری «دختربرقی» با جشن‌های اکران استانی
آخرین اخبار
اوج‌گیری «دختربرقی» با جشن‌های اکران استانی
بررسی مناقشات و چالش‌های سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی در مستند «عبای سوخته»
۱۰۰ عروسک، داستان کودکان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کنند
برگزاری جشنواره انیمیشن «پویان» با حضور هوتن شکیبا و علی فروتن
به یاد منوچهر نوذری؛ خاطره‌ساز رادیو و دوبله و تلویزیون
فناوری‌های نوین، کلید حل چالش‌های باستان‌شناسی
رشد ۳۵ درصدی تولید مستند در سینماحقیقت/ میزبانی خانه هنرمندان از بخش عکسِ جشنواره
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
موزه‌ها امروز و فردا برای دانشجو‌ها و اساتید رایگان است
جواد افشار با «مهیار عیار ۲» می‌آید
آغاز بازدید رایگان دانشجویان از موزه ملی انقلاب اسلامی