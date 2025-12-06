وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به سی‌امین جشنواره بین­‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، گفت: نسل کودک و نوجوان، آینۀ روشن آیندۀ هر جامعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به سی‌امین جشنواره بین­‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، گفت: نسل کودک و نوجوان، آینۀ روشن آیندۀ هر جامعه و روشن‌کنندۀ چشم­‌انداز تعالی فرهنگی و انسانی است، ذهن جست­وجوگر، تخیل درخشان و روح خلاق این نسل، مسئولیتی خطیر و در عین حال سرشار از امید و انگیزه را به همراه دارد و هنر تئاتر کودک و نوجوان، زبان بی‌بدیل احساسات و اندیشه‌هاست و در این مسیر نقشی کم­‌نظیر ایفا می‌کند.

متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

"نسل کودک و نوجوان، آینۀ روشن آیندۀ هر جامعه و روشن‌کنندۀ چشم­‌انداز تعالی فرهنگی و انسانی است، ذهن جست­وجوگر، تخیل درخشان و روح خلاق این نسل، مسئولیتی خطیر و در عین حال سرشار از امید و انگیزه را به همراه دارد و هنر تئاتر کودک و نوجوان، زبان بی‌بدیل احساسات و اندیشه‌هاست و در این مسیر نقشی کم­‌نظیر ایفا می‌کند.

 امیدواریم در سی‌اُمین جشنوارۀ بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، با ثمر رسیدن تلاش‌های خستگی‌ناپذیر هنرمندان، شاهد کارکردهای گسترده این هنر سترگ باشیم. این مهم پلی است میان رؤیا و واقعیت، آموزش و لذت، فردیت و جامعه.

شعار این جشنواره، «کودک امروز، روایت تازه، صحنۀ فردا»، اشاره‌ای است به نویدبخش بودن روایت­‌های نو برای آینده‌ای روشن و امیدآفرین.

یقین داریم که آفرینش‌های هنری این عرصه، فرصت‌های کم­مانند است برای شکوفایی استعدادها و توسعۀ ذهنی و عاطفی کودکان و نوجوانان و بستری است برای تحکیم هویت ملی، دینی و انسانی.

با اعتقاد راسخ به ظرفیت‌های تئاتر کودک و نوجوان، به برگزاری باشکوه و موفق این دوره از جشنواره امیدواریم و برای تمامی دست‌اندرکاران و هنرمندان پرتلاش عرصۀ نمایش کودک در برپایی این رویداد ارزشمند، آرزوی توفیق دارم."

برچسب ها: وزیر فرهنگ ، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
خبرهای مرتبط
صالحی:
سینما روایتگر مقاومت و تقویت‌کننده گفت‌وگوی ملت‌هاست
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
۳۰۰ طرح فرهنگی نیمه تمام در کشور وجود دارد 
صالحی‌امیری: امنیت پایدار و ظرفیت‌های گردشگری ایران، زمینه همکاری با چین را فراهم می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موزه‌ها امروز و فردا برای دانشجو‌ها و اساتید رایگان است
به یاد منوچهر نوذری؛ خاطره‌ساز رادیو و دوبله و تلویزیون
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
رشد ۳۵ درصدی تولید مستند در سینماحقیقت/ میزبانی خانه هنرمندان از بخش عکسِ جشنواره
فناوری‌های نوین، کلید حل چالش‌های باستان‌شناسی
بررسی مناقشات و چالش‌های سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی در مستند «عبای سوخته»
برگزاری جشنواره انیمیشن «پویان» با حضور هوتن شکیبا و علی فروتن
۱۰۰ عروسک، داستان کودکان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کنند
اوج‌گیری «دختربرقی» با جشن‌های اکران استانی
آخرین اخبار
اوج‌گیری «دختربرقی» با جشن‌های اکران استانی
بررسی مناقشات و چالش‌های سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی در مستند «عبای سوخته»
۱۰۰ عروسک، داستان کودکان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کنند
برگزاری جشنواره انیمیشن «پویان» با حضور هوتن شکیبا و علی فروتن
به یاد منوچهر نوذری؛ خاطره‌ساز رادیو و دوبله و تلویزیون
فناوری‌های نوین، کلید حل چالش‌های باستان‌شناسی
رشد ۳۵ درصدی تولید مستند در سینماحقیقت/ میزبانی خانه هنرمندان از بخش عکسِ جشنواره
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
موزه‌ها امروز و فردا برای دانشجو‌ها و اساتید رایگان است
جواد افشار با «مهیار عیار ۲» می‌آید
آغاز بازدید رایگان دانشجویان از موزه ملی انقلاب اسلامی