متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

"نسل کودک و نوجوان، آینۀ روشن آیندۀ هر جامعه و روشن‌کنندۀ چشم­‌انداز تعالی فرهنگی و انسانی است، ذهن جست­وجوگر، تخیل درخشان و روح خلاق این نسل، مسئولیتی خطیر و در عین حال سرشار از امید و انگیزه را به همراه دارد و هنر تئاتر کودک و نوجوان، زبان بی‌بدیل احساسات و اندیشه‌هاست و در این مسیر نقشی کم­‌نظیر ایفا می‌کند.

امیدواریم در سی‌اُمین جشنوارۀ بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، با ثمر رسیدن تلاش‌های خستگی‌ناپذیر هنرمندان، شاهد کارکردهای گسترده این هنر سترگ باشیم. این مهم پلی است میان رؤیا و واقعیت، آموزش و لذت، فردیت و جامعه.

شعار این جشنواره، «کودک امروز، روایت تازه، صحنۀ فردا»، اشاره‌ای است به نویدبخش بودن روایت­‌های نو برای آینده‌ای روشن و امیدآفرین.

یقین داریم که آفرینش‌های هنری این عرصه، فرصت‌های کم­مانند است برای شکوفایی استعدادها و توسعۀ ذهنی و عاطفی کودکان و نوجوانان و بستری است برای تحکیم هویت ملی، دینی و انسانی.

با اعتقاد راسخ به ظرفیت‌های تئاتر کودک و نوجوان، به برگزاری باشکوه و موفق این دوره از جشنواره امیدواریم و برای تمامی دست‌اندرکاران و هنرمندان پرتلاش عرصۀ نمایش کودک در برپایی این رویداد ارزشمند، آرزوی توفیق دارم."