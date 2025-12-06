۱۹ پژوهشگر از دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر جهان قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس گزارش تازه‌منتشرشده مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، شماری از اساتید دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا از دانشگاه شیراز در سال ۱۴۰۴ قرار گرفتند.

اسامی این پژوهشگران براساس پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) به شرح زیر است:

علیرضا سپاسخواه (استاد پیشکسوت مهندسی آب)، غلامرضا کریمی (استاد مهندسی شیمی)، فرید مر (استاد پیشکسوت زمین‌شناسی)، محمدرضا رحیم‌پور (استاد پیشکسوت مهندسی شیمی)، ابراهیم فرجاه (استاد مهندسی قدرت و کنترل)، حمیدرضا پورقاسمی (استاد علوم و مهندسی خاک)، اصغر رمضانیان (استاد علوم باغبانی)، بهنام کشاورزی (استاد زمین‌شناسی)، تیمور قنبری (استاد مهندسی نانوالکترونیک)، حمیدرضا اسماعیلی (استاد زیست‌شناسی)، سیدمحمدهاشم حسینی (استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی)، علیرضا سیفی (استاد مهندسی قدرت و کنترل)، محمدتقی گلمکانی (استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی)، محمدهادی اسکندری (استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی)، مهرداد نیاکوثری (استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی)، سجاد عباسی (استادیار زمین‌شناسی)، نغمه سلطانی (دانش‌آموخته)، نوید وفامند (پژوهشگر پسای)، داریوش بابازاده (دانش‌آموخته).

منبع: دانشگاه شیراز

برچسب ها: دانشگاه شیراز ، پژوهشگر
